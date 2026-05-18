Ídolo del América compra tacos y los regala en el Metro de la Ciudad de México

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América es, sin duda, uno de los clubes más importantes del futbol mexicano: una institución que despierta tanto amor como rechazo entre millones de aficionados y que presume ser la más ganadora del país.

A lo largo de su historia, el conjunto azulcrema ha visto pasar a decenas de jugadores que dejaron huella gracias a su entrega, calidad y pasión, muchos de ellos protagonistas en la conquista de títulos.

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Uno de esos nombres es el del colombiano Aquivaldo Mosquera, exdefensor con una destacada trayectoria en la Liga MX y pieza clave en el campeonato del Clausura 2013, cuando las Águilas protagonizaron una histórica remontada ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Tras su retiro del futbol profesional, Mosquera se ha mantenido cercano al deporte e incluso ha sido visto participando en torneos amateurs. Sin embargo, en días recientes volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque por una razón muy distinta a la deportiva.

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El exjugador del América y Pachuca sorprendió al aparecer en el Metro de la Ciudad de México, donde decidió regalar tacos de canasta a varios usuarios que se dirigían a sus trabajos. El gesto fue rápidamente reconocido por los presentes, quienes no tardaron en agradecer el detalle en medio de su rutina diaria.

@aquivaldo.mosquer ¡Compró tacos de canasta para regalar en el Metro! 🌮❤️ #aquivaldomosquera #fyp #aquivaldo4 ♬ sonido original - Aquivaldo Mosquera

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