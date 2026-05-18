Los Pumas lograron la hazaña y clasificaron a la final del futbol mexicano, con lo que rompieron una racha de cinco años sin llegar a una.

Los del Pedregal no tuvieron una eliminatoria sencilla contra el Pachuca, pero aprovecharon la ventaja de la localía y de la posición en la tabla para instalarse en la disputa por el título de la Liga MX.

Tras empatar (1-1) en el marcador global, el equipo auriazul se quedó con el boleto para la siguiente instancia, gracias a que quedó mejor ubicado en la tabla del Clausura 2026 que los Tuzos.

Con una anotación de Jordan Carrillo en el estadio Olímpico Universitario, la escudra de Efraín Juárez derrotó, por la mínima, a Esteban Solari y sus dirigidos.

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El habidoso extremo mexicano, que está siendo la sensación en la Liguilla, marcó un golazo con un disparo de tiro libre en el minuto 55.

Después del gol universitario, el club hidalguense se fue al frente para buscar recuperar la ventaja en el marcador global.

Hasta el último minuto, el Pachuca intentó por todos los medios la clasificación a la final. Pagó cara su eliminación.

Sin embargo, los Pumas supieron conservar la anotación y, con demasiado dramatismo, lograron su objetivo.

En el tramo final, Efraín Juárez realizó cambios para cerrar la eliminatoria y apostó por ser defensivo.

Todas las modificaciones que realizó el estratega mexicano fueron pensadas en no permitir que los Tuzos les marcaran.

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Ulises Rivas, Santiago Trigos, Antonio Leone y Pablo Bennevendo ingresaron cerca del final para ayudar a que el Club Universidad Nacional regresara a una final después de 10 torneos.

Ahora, los Pumas se enfrentarán al Cruz Azul en la final del Clausura 2026. El juego de ida se disputará el jueves en un estadio todavía por definir; la vuelta, el domingo en el Olímpico Universitario.

La clasificación del conjunto auriazul llegó hasta la mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lanzó con mucha alegría el siguiente mensaje: "Eh, van a la final los Pumas".