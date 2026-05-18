Con mucho dramatismo, porque la eliminatoria se definió hasta el último segundo, los Pumas lograron su clasificación a la final del futbol mexicano.

Hasta el último instante del juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, disputado en el estadio Olímpico Universitario, el sufrimiento estuvo presente en cada uno de los integrantes del equipo auriazul.

La anotación de Jordan Carrillo, en el minuto 56, dio ligera tranquilidad porque se trataba de la que podría significar el pase a la disputa por el título.

Sin embargo, todavía quedaba mucho tiempo en el reloj para que finalizara el segundo capítulo de la antesala de la final.

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Cundo el silbatazo final se escuchó en CU, fue un desahogo para todos los presentes, sobre todo, para Efraín Juárez. No era para menos, acababa de poner al Club Universidad Nacional en una lucha por el trofeo de la Liga MX.

En su conferencia de prensa, el director técnico mexicano reconoció sentirse "feliz" por estar a 180 minutos de conquistar la ansiada "Octava".

"[Estoy] contento porque [se logró] uno de los objetivos [que puse] al principio de mi llegada. [Estamos] con todas las ganas y toda la ilusión de poder pelear por el campeonato", declaró.

El joven director técnico mexicano mencionó que "es increíble" estar en la final del futbol mexicano, pero que ahora tienen que enfocarse en la su próximo rival.

"Hay que estar tranquilos y hay que prepararnos [porque] se viene una final complicada contra un rival importante, pero vamos a salir con nuestros argumentos y ojalá que el domingo estemos celebrando con nuestra gente", mencionó.

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De igual forma, destacó que el boleto a la disputa por el título lo consiguiero porque fueron superlíderes del Clausura 2026.

"No es un trabajo de tres semanas esto, no es entrar bien a la Liguilla y ver qué pasa; es un trabajo de seis meses y clasificamos por el global, pero lo merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses", sentenció.

Además, recordó que, en algún momento de su gestión, surgieron dudas respecto a su continuidad, pero que esos "momentos son los que más disfrutaba" porque "tiempo al tiempo, lo que es del César es del César y lo que es Dios es de Dios".

"Cuando todo está en contra, es cuando más tienes que sacar el carácter. [Quiero] agradecerles mucho a esos opositores porque son gasolina para nosotros; de verdad, se los digo de corazón, siéntanse parte de este proceso, de este camino y del proyecto porque eran parte importante para nosotros", manifestó Efraín Juárez.