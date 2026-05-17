Liga MX: Pumas y Cruz Azul jugarán la final del torneo Clausura 2026

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La espera terminó. Después de dos series apasionantes de semifinales, ya está definida la gran final del torneo Clausura 2026 de la y no podría haber un mejor escenario: Pumas y Cruz Azul se enfrentarán por el título de campeón.

Por tercera vez en su historia, dos de los cuatro equipos más grandes y populares del país definirán al campeón del futbol mexicano. La primera vez fue en la temporada 1978-79 y los celestes fueron los campeones. La temporada siguiente, en la 1980-81, los universitarios se vengaron y se coronaron en el último partido de Hugo Sánchez en México.

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Para llegar a la final, Pumas, que terminó como líder del torneo regular, eliminó al América y a los Tuzos del Pachuca en Liguilla, haciendo pesar el estadio Olímpico Universitario, donde se jugará también la gran final de vuelta.

Por su parte, la Máquina dejó en el camino al Atlas y a las Chivas. Hasta ahora, se desconoce si jugarán el partido de ida en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, o en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

En esta atractiva final, los entrenadores Efraín Juárez y Joel Huiqui buscarán sus primeros títulos como estrategas, mientras que Pumas y Cruz Azul buscarán su octavo y décimo campeonato respectivamente.

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ASÍ SE JUGARÁ LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2026

Partido de ida

  • Día: jueves 21 de mayo
  • Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Partido de vuelta

  • Día: domingo 24 de mayo
  • Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Por ahora, la Liga MX no anuncia los horarios de cada partido.

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