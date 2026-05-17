Las escuderías y pilotos de Fórmula 1 tuvieron una semana de descanso para reponer baterías, ajustar estrategias y planear todo de cara a la siguiente fecha del calendario.

Sergio Pérez y Cadillac están listos para enfrentar un nuevo reto en su primer campaña como equipo de la máxima categoría del automovilismo. Hasta el momento, el equipo estadounidense ha tenido una decente presentación a lo largo de las fechas.

Kimi Antonelli salió como el ganador de la cita pasada. El joven talento de Mercedes consiguió una victoria más en lo que va de la temporada al conquistar el Gran Premio de Miami, al terminar por encima de los dos pilotos de McLaren (Lando Norris y Oscas Piastri).

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Durante esta fecha, el mexicano Checo Pérez culminó en la posición número 16 y de esta forma alargar su racha positiva de terminar carreras.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez?

A partir del lunes comienza la popular "semana de carrera", ya que este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 regresa la F1 para correr una fecha más de la campaña 2026.

Para estos días cargados de velocidad, los pilotos enfrentarán el formato de Sprint, por lo que solamente correrán una práctica libre más una clasificación extra y la carrera sprint.

¿Dónde es la siguiente carrera de Checo Pérez?

Para el fin de semana que viene, el mexicano y el resto de la parrilla de la Fórmula 1 correrán el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve que cuenta con una longitud de 4 mil 361 km.