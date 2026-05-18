Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes con el recuerdo de una dolorosa eliminación

La Liga MX hizo oficial la programación de la gran final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, un duelo que promete emociones desde el silbatazo inicial y que, además, traerá consigo un ingrediente especial para la afición celeste.

Más allá de la rivalidad deportiva, el anuncio confirmó una noticia que ilusionaba a miles de seguidores: el esperado regreso de La Máquina a un escenario cargado de historia.

El Estadio Ciudad de los Deportes, conocido por años como el Estadio Azul, volverá a ser la casa de Cruz Azul en una final, evocando recuerdos de etapas importantes en la historia del club.

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Este retorno se da justo después de que el equipo dirigido por Joel Huiqui sellara su pase tras imponerse a Guadalajara, disipando cualquier duda sobre su condición de contendiente al título en este torneo.

Durante días, la incertidumbre creció ante la posibilidad de que el conjunto cementero disputara el duelo definitivo en Puebla, sede que los albergó durante el semestre.

Sin embargo, la oficialización por parte de la Liga MX terminó con las especulaciones y respaldó lo adelantado por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, quien había anticipado que el equipo buscaría volver a casa para encarar el partido más importante del campeonato.

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EL ÚLTIMO PARTIDO DE CRUZ AZUL COMO LOCAL EN EL ESTADIO AZUL

El regreso de Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes no solo representa un reencuentro con una de sus casas más emblemáticas, sino también la memoria reciente de un episodio doloroso para la institución.

La última vez que los celestes pisaron ese escenario no pudieron festejar, sino que se despidieron en medio de la frustración tras caer en un duelo de alta intensidad ante su acérrimo rival, el América.

Aquel encuentro, disputado el 8 de diciembre de 2024, marcó la eliminación de La Máquina en las semifinales luego de un vibrante 3-4 en el marcador global en la vuelta.