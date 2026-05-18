Joel Huiqui, protagonista en el último campeonato de Pumas en la Liga MX

El título del Clausura 2026 de la Liga MX se definirá este fin de semana, con Cruz Azul y Pumas como protagonistas del duelo más importante del semestre. Ambos equipos, los más sólidos del torneo, buscarán coronar su gran campaña y regalarle una alegría a sus aficiones.

Dos de las instituciones más grandes del país se enfrentarán primero en el Estadio Ciudad de los Deportes y posteriormente en el Estadio Olímpico Universitario, un escenario que luce ideal para los auriazules, quienes intentarán poner fin a una sequía de 15 años sin levantar el título.

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La serie, cargada de historia y momentos memorables, también presenta una historia particular en la previa, en la que destaca el nombre de Joel Huiqui, actual estratega de Cruz Azul.

El exdefensor, quien asumió el banquillo celeste de manera emergente tras la salida de Nicolás Larcamón, ha logrado recomponer el funcionamiento del equipo. Sin embargo, también carga con un dato curioso: fue uno de los jugadores que estuvo en la cancha la última vez que Pumas se proclamó campeón, un detalle que añade un ingrediente especial a la final.

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Todo ocurrió en el Clausura 2011, torneo en el que Pumas se coronó campeón tras vencer a Monarcas Morelia en la final. En aquel equipo michoacano, Joel Huiqui era uno de los titulares indiscutibles y referentes en defensa; sin embargo, el resultado no le favoreció, ya que su escuadra terminó cayendo (3-2) en el marcador global.