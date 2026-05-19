Emilio Azcárraga Jean envía emotivo mensaje al América Femenil, tras coronarse en la Liga MX

Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, ha estado muy cerca de sus equipos. No pierde ningún detalle y constantemente manifiesta su respaldo para los conjuntos varoniles y femeniles.

Desde su creación en la Liga MX Femenil, el mandamás azulcrema ha mencionado que su equipo en el circuito rosa "no es un apuesta sino una inversión" con miras hacia el futuro.

Este domingo, las Águilas consiguieron su tercera estrella luego de vencer en la Final a las Rayadas de Monterrey, con un marcador global de 3-1 en el estadio Ciudad de los Deportes.

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Y ahí estuvo Emilio Azcárraga, junto a Sharon Fastlicht, su esposa, con quien se abrazó hasta llegar a la lágrimas luego de su conquista en la Liga MX Femenil. Horas después, les dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Qué GRAN orgullo para mi, y para mi familia, ver a este equipo femenil, luchar, creer y levantar la copa. Gracias Águilas, Gracias afición, GRACIAS Campeonas", se lee en su mensaje de X.

"¡¡¡El Club América se vive con el corazón... SIEMPRE!!!", agregó el directivo de las azulcrema.

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