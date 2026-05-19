La conmovedora reacción de Neymar al ser convocado a la Selección de Brasil

Neymar fue convocado para el Mundial 2026 rodeado de familiares y amigos en una celebración en la que no pudo esconder su emoción y alivio, como muestra un video publicado este martes en las redes sociales del futbolista.

Tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha y con un desempeño irregular en tiempos recientes, el jugador del Santos se declaraba "muy nervioso" poco antes del anuncio y repetía que estaba "en manos de Dios".

"Seguro es el último Mundial (para mí)... por eso la ansiedad es grande", afirmaba, antes de referirse al periodo "doloroso" que atravesó por sus múltiples lesiones en los últimos años.

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Cuando finalmente escuchó su nombre ser pronunciado por el seleccionador Carlo Ancelotti, lo primero que hizo fue taparse la cara durante varios segundos para tratar de contener las lágrimas, mientras le abrazaba su esposa, la influencer Bruna Biancardi.

Lo siguiente fue abrazar al fisioterapeuta, a la madre, y a una sucesión de amigos que le acompañaban en su casa y ante quienes repetía: Lo conseguimos, lo conseguimos.

Tampoco faltaron videollamadas con el jugador del Barcelona Raphinha, también convocado, y con su padre y principal representante, Neymar da Silva Santos.

"¡Qué alivio!... estoy muy feliz", le dijo a este último. Al mismo tiempo, Neymar agradeció el "cariño" de los miles de brasileños que se movilizaron para pedir su convocatoria.

"Ahora somos todos uno... lo daremos todo para traer la Copa a Brasil", aseguró.

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Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️



Look what it means to him 🥹



(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026