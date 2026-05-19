¿Antonelli o Russell? Toto Wolff revela el plan de Mercedes

Con Kimi Antonelli y George Russell en la pelea por el liderato del Mundial de Pilotos en la Fórmula Uno, Toto Wolff (director de Mercedes) ha lanzado una advertencia a sus volantes.

Dentro del mundo de la F1, se suele etiquetar a los pilotos como el uno y el dos, algo que les da cierta ventaja en la toma de decisiones en diversas situaciones, como podría ser un mano a mano por el campeonato.

Mercedes ha tenido vasta experiencia en ese tema, como lo ocurrido con Lewis Hamilton y Nico Rosberg entre 2014 y 2016, lo que le ha servido al equipo alemán para saber cómo llevar estas peleas internas.

El italiano lidera el Mundial de Pilotos con 100 puntos, seguido del inglés con 80, por lo que se abre el debate sobre quién recibirá mayor beneficio por parte de la escudería.

“El equipo siempre es más grande que los pilotos. A lo largo de 10 años, hemos encontrado la forma para manejar estas situaciones, y para hacerlo los debemos dejar competir”, comentó el directivo, para la F1.

A Wolff, y al equipo en general, poco le importan los deseos personales de sus pilotos, porque lo más relevante es el bien de la escudería.

Toto aseguró que “preferiría correr con un solo coche si eso no queda claro”, pero tiene confianza en que ambos volantes entienden a la perfección la filosofía y mentalidad del equipo.

“Nuestros pilotos han estado tanto tiempo en la familia Mercedes que forman parte de esa mentalidad, de ese enfoque filosófico y del legado que representan”, aclaró.

En cuatro carreras, Antonelli suma tres triunfos y Russell solamente uno. Este fin de semana se correrá en Canadá.

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