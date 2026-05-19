Miguel Herrera afirma que Efraín Juárez y Joel Huiqui demuestran que el técnico mexicano sí tiene capacidad

Los Pumas y el Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 y lo harán siendo dirigidos por mexicanos: Efraín Juárez y Joel Huiqui.

La más reciente ocasión que dos entrenadores tricolores disputaron la final fue en el Clausura 2013, cuando el América y el Cruz Azul eran comandados por Miguel Herrera y Guillermo Vázquez, respectivamente.

Para el Piojo, quien salió vencedor en aquella ocasión, este podría ser “un parteaguas” en los banquillos nacionales, porque es clara prueba de que sí “hay capacidad”.

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“La última final de [estrategas] mexicanos fue vibrante y muy espectacular. Ojalá que este sea un aliciente para que los directivos se den cuenta que los mexicanos también funcionan para jugar partidos importantes y les den más oportunidades para sus llegadas”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El timonel del Atlante confesó que no se explica la razón por la cual los directivos en la Liga MX perdieron la confianza en el producto nacional y “no les dan las mismas condiciones” que a los foráneos.

“No entiendo por qué dejaron de contratar mexicanos, para darle oportunidad a los extranjeros. Cuando hay extranjeros de calidad, pues bueno... Pero cuando les dan la oportunidad a extranjeros que no han brillado en ningún lado, me parece que no deberían tener la misma posibilidad que el mexicano”, cuestionó el dos veces campeón como entrenador.

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cdm