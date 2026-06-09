Tras el hallazgo de ayer de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en unidades de transporte donde se trasladaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, en la plaza de cobro número uno Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, diversas autoridades mantienen bajo seguimiento a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

Lo anterior, debido a que, de acuerdo con información de inteligencia, los integrantes de este comité fueron los encargados de organizar la fabricación y traslado de cientos de artefactos explosivos improvisados para las movilizaciones realizadas esta semana en la Ciudad de México.

"El Coquillo" y "El Mamado", detrás del traslado de artefactos explosivos

La información obtenida apunta a que Jesús García Estrada, conocido como "El Coquillo", es uno de los principales operadores del grupo y fue identificado en reportes de inteligencia como presidente del Comité de Lucha y uno de los responsables de coordinar la logística relacionada con la elaboración y distribución de estos artefactos.

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A "El Coquillo" se le señala de ser uno de los responsables de cometer delitos como la retención de vehículos, robo de diésel y mercancía; la información obtenida también destaca que en publicaciones de sus redes sociales presume un reloj de alta gama.

La investigación también señala a personajes externos a la estructura estudiantil que, según fuentes institucionales, mantienen influencia sobre grupos radicales vinculados a Ayotzinapa. Uno de ellos es Juan Miguel Hernández Carbajal, alias “El Padrino” o “El Mamado”, señalado de fomentar acciones radicales entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

También es identificado como responsable de la conformación del grupo “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, dicha organización surgió por diferencias con los padres de los 43 normalistas en cuanto al reparto del dinero recabado por la toma de casetas.

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Investigan vínculos con el PRI por financiamiento a grupo

Fuentes cercanas al caso señalan que las autoridades investigan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a estas estructuras. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran vínculos con actores políticos de Guerrero, principalmente el senador Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero.

Ayer, durante la inspección a un autobús precedente de Guerrero en la caseta de Tlalpan, autoridades hallaron y aseguraron 59 artefactos explosivos; sin embargo, estimaciones derivadas de trabajos de inteligencia indican que el grupo habría ordenado fabricar hasta mil artefactos para su utilización durante las protestas.

Artefactos explosivos, diseñados para detonación retardada

De acuerdo con la información de inteligencia, estos artefactos asegurados muestran una mayor nivel de elaboración técnica, ya que fueron fabricados con tubos de PVC, pólvora sellada con parafina y un sistema manual de activación mediante fricción, diseñado para generar una detonación retardada; estos artefactos serían diferentes a los tradicionales petardos utilizados en manifestaciones.

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Especialistas consultados por las autoridades advierten que, aunque su capacidad letal es limitada, pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales considerables, particularmente en espacios cerrados o cerca de materiales inflamables.

Las autoridades afirman que se encuentran en integración diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la fabricación, traslado y eventual utilización de los artefactos asegurados, así como el origen de los recursos utilizados para financiar las actividades del grupo.

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