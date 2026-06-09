A las puertas de una nueva edición de la Copa del Mundo, la expectativa comienza a sentirse en cada rincón del planeta con un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del futbol.

Esta justa no solo destacará por ser la primera organizada por tres países, sino también por el aumento en el número de selecciones participantes y encuentros, factores que la convierten en un espectáculo sin precedentes.

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En total, los aficionados podrán disfrutar de 104 partidos, en los que se trazará el camino hacia el campeonato con selecciones que parten como grandes favoritas, como España, Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina.

En México, y ante los altos costos de los boletos, la afición tendrá la oportunidad de seguir varios encuentros a través de la televisión abierta. Durante la fase de grupos, un total de 17 partidos estarán disponibles por señal de Televisa y TV Azteca. A continuación, te compartimos la lista de los duelos que se podrán ver en la primera jornada.

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LOS PARTIDOS DE LA FECHA 1 DEL MUNDIAL DISPONIBLES POR TV ABIERTA