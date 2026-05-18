La deuda de Joel Huiqui con Cruz Azul; el título que no pudo ganar como jugador

Joel Huiqui atraviesa el momento más importante de su carrera. El técnico interino de Cruz Azul tiene frente a él la posibilidad de conquistar la ansiada décima frente a Pumas, un logro que persiguió sin éxito como futbolista. Ahora, desde el banquillo, busca devolverle algo al club que marcó su vida.

El ex defensa cementero disputó cinco finales con La Máquina, tres de Liga MX y dos de Concachampions, pero nunca pudo levantar el trofeo. Por eso, esta serie ante Pumas representa mucho más que un simple campeonato. Huiqui aceptó que siente una deuda personal con la institución y con la afición celeste.

“Yo tengo una deuda muy grande con la institución. Me tocó participar en finales, 5 finales tres de liga y 2 de Copa Champions Cup. Y hoy tengo una oportunidad grande de poder darle eso que me dio el club”, mencionó ante los medios durante la presentación de la película “Azul oscuro, Azul Celeste”.

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El estratega sinaloense reconoció que las últimas semanas cambiaron por completo su rutina. Entre la presión y la ilusión, Huiqui encontró un grupo comprometido que alimenta el sueño del campeonato. El técnico destacó la entrega del plantel y la conexión que existe con la afición.

¡DEUDA PENDIENTE CON LA AFICIÓN DE CRUZ AZUL! Joel Huiqui quiere la décima: “Yo tengo una deuda muy grande con la institución, me tocó participar en finales (5 perdidas), pero hoy tengo una oportunidad de devolverle al club salir campeón” pic.twitter.com/xTF9JclvtF — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 19, 2026

“Aquí han sido semanas muy padres, de verdad, semanas de mucho trabajo, obviamente, de pocas horas de dormir, es la realidad. Pero estoy muy emocionado, sobre todo porque vemos un equipo tan entregado”.

La posibilidad de mantenerse como entrenador de Cruz Azul también aparece en el horizonte. Huiqui confesó que dirigir al club de sus amores siempre fue una meta personal y dejó claro que le gustaría encabezar un proyecto a largo plazo si los resultados lo acompañan.

“Mi sueño siempre ha sido dirigir el equipo de mis amores. Poder tomar un proyecto como este, el proyecto largo, un torneo, lo que se dé, sería para mí muy importante”.

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Otro punto que destacó el técnico celeste fue el apoyo de Víctor Velázquez y el hecho de no salir de la Ciudad de México durante la Liguilla. Para Huiqui, mantenerse en casa ayudó al equipo a evitar desgaste físico y concentrarse por completo en la pelea por el campeonato.

“Maravilloso. Creo que es otra muestra del compromiso que tiene el ingeniero con la institución y con el equipo, de hacer todo lo posible para que el equipo esté en la ciudad. Lamentablemente no tenemos un estadio hoy, pero gracias a lo que él ha logrado tanto en cuartos de final como en semifinal, ha sido un reflejo de lo que él menciona todos los días”.

Joel Huiqui sobre continuar en Cruz Azul: “Una felicidad inmensa, mi sueño ha sido dirigir al club de mis amores y tomar un proyecto como este sería muy importante. Lo más importante es que el club tenga el título” pic.twitter.com/uOyMQta16V — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 19, 2026

Enfrentar a Efraín Juárez, un desafío especial

Además, el entrenador habló del duelo especial que sostendrá frente a Efraín Juárez, a quien conoce desde su etapa como jugador. Huiqui aprovechó para respaldar el trabajo de los técnicos mexicanos y aseguró que en el futbol nacional también existe capacidad para competir al máximo nivel.

“Creo que también en México se hacen buenas cosas. Yo insisto que los técnicos extranjeros son maravillosos, son increíbles, pero también en México hay grandes entrenadores”.

Por último, Huiqui mandó un mensaje a la afición cementera y recordó aquella promesa que lanzó desde la Jornada 17. El técnico pidió acompañar al equipo en esta serie definitiva y confía en que Cruz Azul pueda cerrar una historia que para él tiene un significado muy especial.