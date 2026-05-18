Este lunes se confirmaron los horarios, días y estadios en los que se jugará la final del Clausura 2026 de la Liga MX, donde Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo monarca del futbol mexicano.

Aunque parecía que todo estaba listo para que la ida se jugara en el estadio Cuauhtémoc, inmueble que funge como casa de La Máquina, hoy se confirmó que el primer partido de la serie será en el estadio Ciudad de los Deportes.

El recinto ubicado en la colonia Nochebuena fue, por años, el hogar del conjunto celeste y fue bautizado como el estadio Azul, donde vivieron grandes momentos con su afición una vez que se concreto su salida del estadio Azteca hace varias temporadas.

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Curiosamente, la Selección Mexicana fue la "culpable" en mandar al Cruz Azul al lugar que es visto como su casa por muchos de los aficionados.

LISTOS LOS HORARIOS Y LAS SEDES PARA LA GRAN FINAL. ⏰



NOS VEMOS EL JUEVES EN EL ESTADIO CIUDAD DE LOS DEPORTES. 🏟️



TODOS JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/RQPTCuNXR2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 18, 2026

¿Por qué México mandó a Cruz Azul al estadio Ciudad de los Deportes?

A raíz del partido entre la Selección Mexicana y Ghana, que se disputa el viernes 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc, un día después de la final de ida entre Cruz Azul y Pumas, por lo que optaron por jugar en la Ciudad de México y no en Puebla.

El estadio Banorte ya no era opción porque el inmueble ya fue tomado por la FIFA, para continuar poniéndolo a punto para el Mundial 2026, donde recibirá la inauguración del mismo.