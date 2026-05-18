Directiva del Cruz Azul condiciona a Joel Huiqui: Si es campeón, se queda

La final del Clausura 2026 no sólo pone en juego la décima estrella de Cruz Azul. También define el futuro de Joel Huiqui como entrenador cementero. La directiva dejó claro que el proyecto del exdefensa depende de un solo resultado: levantar el título frente a Pumas en una serie que revive una rivalidad histórica.

Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, confirmó que la continuidad del técnico está atada al campeonato. La institución mantiene confianza en Huiqui por su pasado celeste y por el proceso que vivió dentro del club desde fuerzas básicas hasta el primer equipo.

“Huiqui, saben que es de casa. Cuando se decidió que continuara con con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades, por supuesto. Hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando, bueno, se obtenga el campeonato”, comentó ante la prensa durante la presentación de la película “Azul Oscuro, Azul Celeste”.

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Velázquez también defendió el trabajo interno que llevó a Huiqui hasta la final. El dirigente destacó el conocimiento que tiene sobre la metodología del club y el aprendizaje que acumuló junto a otros entrenadores en los últimos años. En La Noria consideran que ese proceso hoy lo tiene a un paso de la gloria.

“Y se hicieron cambios que que en su momento tal vez fueron criticados porque se vale criticar, pero yo creo que con trabajo y y, sobre todo, con conocimiento de la gente que tenemos con la institución y con el conocimiento de de que, pues, Joel Huiqui , aparte de llevar tatuado el jersey de Cruz Azul, pues, ha llevado un proceso de aprendizaje desde la sub-21”.

¡SI ES CAMPEÓN SE QUEDA! 🤩



Víctor Velázquez enfatizó que Joel Huiqui podría quedarse en Cruz Azul siempre y cuando obtenga la décima. pic.twitter.com/P60iLMHBSj — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 19, 2026

La final contra Pumas también tiene un ingrediente especial para la afición. Cruz Azul enfrentará a otro de los clubes grandes del futbol mexicano en una serie que paralizará a la Ciudad de México. Aun así, Velázquez descartó una rivalidad negativa y aseguró que existe respeto entre ambas instituciones.

“La rivalidad yo creo que es con toda la liga. Somos 18 equipos y y al final todos buscamos lo mismo, ser campeones. Nos respetamos como instituciones y ellos buscan el campeonato, nosotros también, y que sea un lindo partido y una gran final”.

El presidente celeste también resaltó el valor que tiene disputar la serie definitiva ante Universidad Nacional. Para la directiva, ganar la décima frente a Pumas tendría un significado todavía mayor por la historia y el peso mediático del rival en el futbol mexicano.

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“Es especial porque es uno de los grandes, pero, bueno, nosotros enfocados al a nuestro trabajo, a nuestros objetivos, y esperemos ser campeones y levantar la décima”.

“NUNCA LES VOY A FALLAR” ❌



Víctor Velázquez habla del compromiso y retos que tiene con la Máquina y con la Cooperativa La Cruz Azul🚂 pic.twitter.com/HPzOXHjf63 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 19, 2026

Finalmente, Velázquez presumió los resultados deportivos que consiguió Cruz Azul desde que tomó el control de la institución.

“Llevamos, no una semana, llevamos varios meses trabajando con un modelo de juego, y se puede ver que desde que tomamos esta administración, desde hace 5 años, desde el 2021 que ganamos la novena, el Campeón de Campeones, la Supercopa y Concachampions y llevamos dos años consecutivos siendo el mejor equipo en número de puntos en el año deportivo”.

Ahora, Joel Huiqui tiene la oportunidad de confirmar esa apuesta con el trofeo más importante en el media palco que es la ansiada décima.