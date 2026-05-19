Bournemouth vs Manchester City: Horario y canales para ver EN VIVO la Premier League, HOY, martes 19 de mayo
Hoy podría definirse la Premier League con la visita del Manchester City al Bournemouth, en actividad de la Jornada 37, la penúltima de la temporada.
Con 77 puntos, los Citizens de Pep Guardiola llegan a este juego con la obligación de ganar o despedirse del título de la liga; Arsenal, con su partido disputado, suma 82 unidades.
Un empate o una derrota esta tarde sellaría el campeonato de los Gunners; en caso de vencer al Bournemouth, todo se definirá en la última fecha de la Premier League.
Para la jornada 38, el Arsenal visitará al Crystal Palace, mientras que el Manchester City recibirá al Aston Villa.
El Arsenal busca su título 14 y terminar con una sequía de 22 años sin coronarse en el torneo local; los de Guardiola quieren sumar su estrella 11, luego de su última conquista en 2024, título que firmó su tetracampeonato.
¿Cuándo y dónde ver el juego del Manchester City?
Aquí te dejamos todos los detalles para ver el choque entre el Bournemouth FC y el Manchester City.
- Fecha: Martes 19 de mayo
- Horario: 12:30
- Transmisión: FOX y FOX One
