Miguel Layún competirá contra Christian Martinoli y Andrés Vaca en la final de la Liga MX

La gran final de la Liga MX está a punto de comenzar y, además del atractivo deportivo, el duelo ha generado una enorme expectativa por todo lo que representa fuera de la cancha.

El enfrentamiento entre dos históricos, cargado de rivalidad y antecedentes memorables, promete paralizar a la afición en todo el país, que podrá seguir cada detalle a través de la televisión abierta.

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En ese escenario, la batalla no solo se librará sobre el césped, sino también en la narrativa del espectáculo. Con Christian Martinoli encabezando la transmisión en TV Azteca y Andrés Vaca al frente en Televisa, ambas cadenas apostarán por conquistar a la audiencia con su estilo y cobertura, en una competencia paralela por captar la atención de millones de seguidores en busca de una nueva coronación en el futbol mexicano.

A la gran fiesta del futbol mexicano se suma una tercera opción para seguir el partido: Layvtime, la plataforma encabezada por Miguel Layún, que confirmó a través de sus redes sociales que también transmitirá el encuentro.

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Mediante una publicación, el exjugador del América dio a conocer que los aficionados podrán disfrutar cada jugada desde sus dispositivos móviles, a través de cuentas en Facebook, X y TikTok.

"Para que no sea porque no puedes… Las finales (ida y vuelta) podrás verlas desde tu casa, coche, transporte público, taxi o trabajo; literalmente donde estés, totalmente en vivo y gratis. @layvtime las trae para todo el pueblo", escribió.