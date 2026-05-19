José Ramón Fernández rechaza haber hecho las paces con David Faitelson

José Ramón Fernández es, sin duda, uno de los periodistas deportivos más importantes de México. Un referente que, durante varias décadas en la pantalla, ha construido un legado basado en su estilo crítico y en la apertura de espacios para voces que hoy son figuras consolidadas en los medios de comunicación.

Una de las más destacadas es David Faitelson, quien fuera su alumno en la etapa de TV Azteca y posteriormente su compañero en ESPN, donde compartieron innumerables programas y consolidaron una de las duplas más influyentes del periodismo deportivo nacional.

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Sin embargo, en los últimos meses la relación entre ambos se ha deteriorado a raíz de diversas declaraciones en redes sociales, lo que detonó un conflicto mediático que no logró resolverse ni siquiera tras las disculpas públicas del ahora comentarista de Televisa durante la reciente votación del Salón de la Fama en Pachuca.

Aquel episodio, que rápidamente se volvió viral, no significó un punto final en la polémica. De acuerdo con Fernández, las versiones sobre una posible reconciliación son erróneas y, al menos de su parte, no existe en el panorama la intención de retomar la relación en el corto plazo.

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"¿De qué hablan? No inventen noticias para ganar likes, es totalmente falso", escribió en su cuenta de X, en respuesta a una publicación que aseguraba que todo se había arreglado entre ambos.

De cara a 2026, José Ramón Fernández añadirá un capítulo más a su extensa trayectoria al cubrir su Copa del Mundo número 13, un registro que refleja su permanencia y vigencia en el periodismo deportivo. Su camino en las justas mundialistas comenzó en Argentina 1978, desde donde inició una historia ligada a las grandes citas del futbol internacional