América toma la CONCACAF W Champions Cup con el reto de “medir su nivel” ante equipos de Estados Unidos

Las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup tendrán un choque de campeonas, una “final adelantada” entre América y Gotham FC, actuales monarcas de la Liga MX Femenil y de la NWSL (National Women's Soccer League por sus siglas en inglés), y las Águilas lo toman como una oportunidad de comparar su nivel con las mejores de la región.

Scarlett Camberos, atacante del América, mencionó antes del partido que “nos va a comparar el nivel que tenemos con los equipos de Estados Unidos y yo creo que este equipo es muy fuerte, muy bueno, y será un gran partido. Saldremos a ganar y a competir porque así es este equipo y el club en el que estamos nos exige eso y lo disfrutamos”.

Después de consagrarse como campeonas de la Liga MX Femenil, el reto de conquistar el torneo de clubes más importante de la región es una motivación especial para las Águilas.

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“Sería increíble si ganamos la CONCACAF también y lo celebraríamos por años. Seguimos con mucha ilusión, felices de ser campeonas pero ahora toca demostrarlo internacionalmente el nivel que tenemos, es muy importante para nosotras”, agregó Camberos, autora del último gol del campeonato ante Rayadas.

En América, en la rama varonil, Emilio Azcárraga se encargó de acercarse a André Jardine y a sus jugadores para remarcar la importancia de ganar el torneo de CONCACAF, una situación que no vivió Ángel Villacampa con el equipo femenil.

“A nosotras no hace falta que nadie nos venga a comunicar qué significa ganar cada torneo, pero tenemos muy presente que es una oportunidad de mostrarnos a nivel internacional con un rival muy fuerte, son las campeonas de NSWL y queremos demostrar qué capaces somos”, mencionó el estratega español.

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