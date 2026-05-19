Liga MX: Confirmados los árbitros para la ida y vuelta de la final entre Pumas y Cruz Azul

Los Pumas y el Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano el próximo domingo sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal y los de La Noria se enfrentarán, en una eliminatoria a 180 minutos, por el título del Clausura 2026.

El equipo de Efaín Juárez se instaló en el juego definitivo tras haber eliminado al Pachuca en las semifinales, por un marcador global de 1-1; la ventaja de la posición en la tabla le permitió acceder.

Mientras que el de Joel Huiqui dejó en el camino a las Chivas, con un global de 4-3, luego de empatar en la ida y ganar en la vuelta.

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Ahora, los dos clubes sueñan con levantar un nuevo trofeo y de cortar sus rachas sin poder hacerlo.

Los Pumas están por cumplir 15 años sin poder salir campeón de la Liga MX, por lo tiene la urgencia de terminar con dicha sequía.

La última ocasión que alzó el trofeo fue en el Clausura 2011, cuando derrotó al Monarcas Morelia.

Además, no juega una final desde hace 10 torneos, es decir, cinco años sin tener la posibilidad de pelear por el trofeo.

Aquella ocasión, perdió con el León de Ignacio Ambriz y, desde entonces, no ha vuelto a la instancia definitiva.

Por su parte, el Cruz Azul está por cumplir cinco años, sin ganar el campeonato. En el Guard1anes 2021 fue la último ocasión, cuando venció al Santos Laguna.

Aunque, está de regreso en una final apenas tres torneos de la última vez. En el Clausura 2024, perdió con el América.

Esta será la tercera ocasión que los Pumas y el Cruz Azul se enfrenten en una final del futbol mexicano. La serie está parejo con un triunfo para cada uno.

Para el juego de ida de la disputa por el título de la Liga MX, el árbitro designado es Ismael López.

Estará acompañado por los asistentes Enrique Bustos y Christian Espinosa. Mientras que el cuarto será Yonatan Peinado y el quinto Edgar Magdaleno. Diana Pérez será el VAR y Salvador Pérez el AVAR.

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Los árbitros de la Vuelta

La vuelta estará a cargo de Daniel Quintero, quien saldrá con los asistentes Michel Espinoza y Michel Morales.

El cuarto árbitro será Vicente Reynoso; Karen Díaz, la quinta.

Mientras que Guillermo Pacheco será el VAR y Michel Caballero el AVAR.