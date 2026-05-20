María del Rosario Espinoza lidera como entrenadora la nueva generación del parataekwondo mexicano

Después de anunciar su retiro en 2022, María del Rosario Espinoza dejó claro que su vínculo con el taekwondo estaba lejos de terminar.

Con la misma pasión que la llevó a lo más alto del podio, la histórica exatleta mexicana decidió iniciar una nueva etapa desde otro sitio, integrándose al cuerpo técnico de la Selección Mexicana de parataekwondo, junto a Jannet Alegría, con el objetivo de seguir aportando al crecimiento del deporte en el país.

Su impacto fue inmediato, al contribuir en el proceso que llevó al equipo a competir en los Juegos Paralímpicos de París.

Con un ciclo lleno de aprendizaje y resultados, que incluso le valió el reconocimiento como la mejor entrenadora en el Campeonato Panamericano en Brasil, la histórica sinaloense destacó lo significativo que ha sido compartir toda su experiencia con nuevas generaciones.

“Ser entrenadora me encanta. Estar en competencia y representar al país con mis atletas me da adrenalina y me motiva mucho. Creo que es un escape a todas las actividades que tengo: Venir aquí, trabajar, viajar y verlos ganar es la mayor recompensa”, compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El buen trabajo al frente de la Selección Nacional de parataekwondo no sólo la mantiene motivada de cara a Los Ángeles 2028, sino que también ha permitido la incorporación de nuevas generaciones de deportistas que —bajo su guía— ya se perfilan para competir al más alto nivel en los próximos ciclos, cuando se verán los resultados del trabajo que se realiza ahora.

“Nosotros tenemos muy claro el objetivo en el ciclo paralímpico que será en Los Ángeles 2028, porque los que están en el Top 10 son los que estarán presentes. Hoy, el equipo nacional tiene caras nuevas; muchos de ellos están en el plan para la edición de 2032 y —desde ahora— les damos madurez. En el segundo semestre del año, arrancaremos con los cuatro Grand Prix, que igualmente los tenemos a la par de la parte convencional”, finalizó la hoy entrenadora del equipo nacional.

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