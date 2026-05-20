María del Rosario Espinoza y el poder femenino que impulsa las glorias deportivas de México

No es casualidad que gran parte de las glorias deportivas de México, durante los más recientes años, lleven nombre de mujer.

Atletas que, con valentía y entrega, han transformado sus temores en fuerza y cada competencia en un acto de amor por su país. En esa lista creciente de figuras femeninas destaca María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica en taekwondo, cuya trayectoria no sólo ha marcado la historia del deporte nacional, también ha servido de inspiración para niñas y jóvenes que sueñan con alcanzar la cima.

Reconociendo el esfuerzo de las nuevas generaciones y celebrando a otras atletas que también han dejado huella, Espinoza reafirma que el futuro del deporte mexicano sigue escribiéndose con la pasión y el talento de sus mujeres.

“Contamos con la fortuna de que esta motivación del deporte femenino no se ha terminado, desde Soraya Jiménez, quien abrió por completo esta brecha para las mujeres deportistas. En Atenas [2004] se sumaron Iridia Salazar, Belem Guerrero y Ana Guevara, quienes nos demostraron que todo es posible para nosotras”, dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Con el reconocimiento de leyenda del deporte nacional, Espinoza agradeció a las nuevas generaciones por no soltar la estafeta y expresó su ilusión de que cada vez más mujeres se sumen al camino, enriqueciendo la historia deportiva del país.

Para ella, el relevo no sólo asegura continuidad, sino también la inspiración necesaria para que el legado deportivo siga creciendo.

Lo que más desea es observar innumerables proezas de atletas femeniles mexicanas que pongan en lo alto el nombre del país, en escenarios internacionales, donde se ofrece el boleto a la inmortalidad.

“Me siento privilegiada de formar parte de esa generación de mujeres en los Juegos Olímpicos, hablando desde 2008 hasta 2016, y que no ha dejado caer esa estafeta. Es un orgullo que más mujeres se estén sumando”, finalizó la leyenda.

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