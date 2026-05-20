Efraín Juárez encontró auténticos refuerzos para que Pumas llegara a la final de la Liga MX

Sus llegadas generaban más dudas que certezas, porque los momentos no eran los mejores de sus trayectorias.

Sin embargo, en menos de seis meses, cada uno se ha convertido en parte fundamental de los Pumas dirigidos por Efraín Juárez.

Juninho Vieira, Jordan Carrillo, Robert Morales y Uriel Antuna fueron incorporaciones auriazules para el Clausura 2026, pero ninguno tenía la etiqueta de refuerzo “bomba”.

Al no tener una plantilla tan amplia, el director técnico universitario apostó por los tres primeros para que formaran parte de su 11 titular.

Con el último, tuvo que esperar para darle oportunidades, al haber llegado con el certamen ya iniciado.

Luego de los 21 partidos que ha disputado este conjunto, los cuatro jugadores cuentan con números que superan las expectativas.

Juninho Vieira ha sido el más determinante, al contar con 12 contribuciones de gol (ocho anotaciones y cuatro asistencias); es junto a Robert Morales, el único que ha disputado cada uno de los partidos.

Además de haber participado en todos los juegos, la Pantera ha aportado ocho tantos y dos asistencias.

Jordan Carrillo suma 20 encuentros, generando seis dianas y tres asistencias; en la Liguilla, ha sido el más importante con tres goles.

Uriel Antuna jugó 18 de 21 duelos, ha marcado en tres ocasiones y ha dado tres pases para gol.

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