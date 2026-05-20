Chicharito se une a Landon Donovan en cadena estadounidense para transmitir la Copa del Mundo

Cada vez falta menos para que empiece la Copa del Mundo y por eso, las 48 selecciones clasificadas empiezan a anunciar sus listas de convocados para el torneo. Sin embargo, no son los únicos. Las televisoras de distintos países hacen lo propio y en el caso de Estados Unidos, una cadena anunció a Javier 'Chicharito' Hernández como parte de su equipo de trabajo.

FOX Sports Estados Unidos publicó este miércoles una lista de los comentaristas y exfutbolistas que integrarán sus transmisiones durante el Mundial 2026, y el exfutbolista de Chivas estará acompañado de leyendas del deporte.

Lee también Europa League: Horarios y canales para ver EN VIVO la final entre Friburgo y Aston Villa, HOY, miércoles 20 de mayo

"Un estudio de estrellas llega este verano para la Copa del Mundo 202 en FOX", publicó la televisora en redes sociales junto a una imagen con los comentaristas.

En la imagen destacan exfutbolistas como Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Alexi Lalas, Clarence Seedorf, Peter Schmeichel, Juan Pablo Ángel, John Obi Mikel, Thiago Alcántara y los estadounidenses Clint Dempsey y Landon Donovan, así como Chicharito.

Por ahora, Javier no ha anunciado nada en redes sociales al respecto, pero se espera que se trate de este "su nuevo equipo" del que tantó hablaba en sus videos.

Lee también Efraín Juárez puede igualar un récord de Hugo Sánchez en Pumas