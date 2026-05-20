Efraín Juárez puede igualar un récord de Hugo Sánchez en Pumas

Después de llevar a los Pumas al liderato y de eliminar al América y al Pachuca en Liguilla, Efraín Juárez está en la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante la oportunidad de escribir su nombre con letras doradas en la historia del Club Universidad Nacional.

A lo largo de sus 71 años de existencia, la institución azul y oro tiene 7 títulos de Liga, de los cuales seis de ellos han tenido como director técnico a un exfutbolista del club, un récord que podría tener como nuevo protagonista a Efraín.

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La "excepción a la regla" se dio en el primer campeonato, en la temporada 1976-1977, cuando los Pumas fueron campeones gracias al exfutbolista y entrenador húngaro Jorge Marik. Desde entonces, la receta ganadora está dentro de Ciudad Universitaria.

Bora Milutinovic, campeón en la temporada 1980-1981, justamente contra Cruz Azul, fue el primero en salir campeón como entrenador después de haber sido jugador universitario.

Después del serbio, fue Miguel Mejía Barón, una leyenda de Pumas con experiencia como jugador, entrenador y directivo. Él fue el cerebro detrás del campeonato de 1990-91, en aquella histórica final contra el América.

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Años más tarde fue el turno de Hugo Sánchez. El canterano estrella de los Pumas, y el mejor jugador mexicano de la historia, fue campeón como futbolista y bicampeón como entrenador. Al frente del equipo logró vencer a Chivas en el Clausura 2004 y al Monterrey en el Apertura 2004.

Otro caso de personajes históricos que fueron campeones como jugadores y como entrenadores es el de Ricardo Ferretti. El 'Tuca' conquistó en la 1990-91 y después, ganó el Clausura 2009 contra Pachuca.

El último en integrar esta lista es Guillermo Vázquez, director técnico campeón en el Clausura 2011 que también fue formado en la Cantera universitaria.

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