Efraín Juárez habría pedido al árbitro Daniel Quintero en la final: "Ojalá pites tú"

Los arbitrajes de la gran final del torneo Clausura 2026 ya están definidos y aunque todavía no se juega ni siquiera el partido de ida, ya hay polémica al respecto, por "culpa" de un intercambio verbal entre Efraín Juárez, director técnico de Pumas, y Daniel Quintero, juez designado para el juego de vuelta.

Este martes, en redes sociales, se viralizó un video en el que Efraín Juárez se acerca con Quintero, al final del partido entre Pumas y Pachuca, donde le dice: "Ojalá pites tú, wey, muy buen trabajo".

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El diálogo no concluyó ahí. Juárez continúo señalándolo y diciéndole: "Te lo juro, eh. Ojalá pites tú. Ojalá pites tú porque espectacular, cabrón", junto a una palmada en el hombro.

"Ojalá pites tu, wey". Efraín Juárez diciéndole que a Daniel Quintero que él pite la final.



La Comisión de Árbitros, efectivamente, designó a Quintero para la vuelta.



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Como era de esperarse, el video causó revuelo en redes sociales, ya que los aficionados del Cruz Azul aseguran que la Comisión de Árbitros habría recibido un pedido especial del entrenador de Pumas para que ese árbitro sea el encargado de impartir justicia en la vuelta y temen que esté condicionado.

Además, otros usuarios recordaron la polémica que involucró a la institución universitaria y a la designación arbitral del partido de ida contra Pachuca, en el que bajo petición de la directiva auriazul se cambió al árbitro central del partido.

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