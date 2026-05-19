Mundial 2026: Conoce las sedes de concentración de todas las selecciones

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa crece no solo por conocer las listas definitivas de las selecciones, sino también por los planes logísticos de cada equipo rumbo al torneo más importante del futbol.

Con México, Estados Unidos y Canadá como escenarios, las 48 selecciones afinan detalles para instalarse en sus respectivas sedes de concentración, desde donde buscarán adaptarse a las condiciones y preparar cada uno de sus compromisos.

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La cercanía del silbatazo inicial llevará a los combinados nacionales a distribuirse a lo largo de los tres países anfitriones, eligiendo bases estratégicas que les permitan optimizar traslados y mantener el enfoque competitivo.

Desde esos puntos partirán para disputar sus partidos y regresarán para encarar la recuperación y la preparación de los siguientes retos. A continuación, te presentamos las sedes de concentración de las 48 selecciones.

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LAS SEDES DE TODAS LAS SELECCIONES

México

México: El equipo anfitrión mantendrá su base de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México.

El equipo anfitrión mantendrá su base de entrenamiento en el de la Ciudad de México. Colombia: Establecerá su campamento en Guadalajara.

Establecerá su campamento en Guadalajara. Corea del Sur: Establecerá su campamento en Guadalajara.

Establecerá su campamento en Guadalajara. Uruguay: Establecerá su campamento en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Establecerá su campamento en Playa del Carmen, Quintana Roo. Túnez: Realizará sus trabajos de preparación en Monterrey, Nuevo León.

Realizará sus trabajos de preparación en Monterrey, Nuevo León. Sudáfrica: Tendrá su centro de operaciones en Pachuca, Hidalgo.

ESTADOS UNIDOS

California (7): Australia (Alameda), Paraguay (San José), Qatar y Austria (Santa Bárbara), Suiza y Nueva Zelanda (San Diego), y el anfitrión Estados Unidos (Orange County).

Australia (Alameda), Paraguay (San José), Qatar y Austria (Santa Bárbara), Suiza y Nueva Zelanda (San Diego), y el anfitrión (Orange County). Arizona (2): Turquía (Mesa) e Irán (Tucson).

Turquía (Mesa) e Irán (Tucson). Utah (1): Bosnia y Herzegovina (Herriman).

Bosnia y Herzegovina (Herriman). Texas (4): Suecia (Frisco), Chequia (Mansfield), Arabia Saudita (Austin) y República Democrática del Congo (Houston).

Suecia (Frisco), Chequia (Mansfield), Arabia Saudita (Austin) y República Democrática del Congo (Houston). Kansas / Missouri (4) : Argentina , Inglaterra y Países Bajos . Cerca de ahí, Argelia se instalará en Lawrence.

: , y . Cerca de ahí, Argelia se instalará en Lawrence. Florida (3): Portugal de Cristiano Ronaldo se concentrará en Palm Beach, Cabo Verde en Tampa y Curazao en Boca Ratón.

de se concentrará en Palm Beach, Cabo Verde en Tampa y Curazao en Boca Ratón. Nueva Jersey (4): Brasil (Morristown), Haití (Galloway Township), Marruecos (Bernards Township) y Senegal (Piscataway).

(Morristown), Haití (Galloway Township), (Bernards Township) y Senegal (Piscataway). Carolina del Norte (3): Alemania (Winston-Salem), Escocia (Charlotte) y Noruega (Greensboro).

(Winston-Salem), Escocia (Charlotte) y Noruega (Greensboro). Tennessee (2): España (Nashville) y Japón (Chattanooga).

(Nashville) y Japón (Chattanooga). Washington D.C. / Zona Capital (3): Bélgica y Egipto (Washington), Croacia (Alexandria, Virginia).

y Egipto (Washington), (Alexandria, Virginia). Resto del Este (4): Francia (Waltham, Massachusetts), Ghana (Smithfield, Rhode Island), Costa de Marfil (Chester, Pennsylvania) e Irak (White Sulphur Springs, West Virginia).

(Waltham, Massachusetts), Ghana (Smithfield, Rhode Island), Costa de Marfil (Chester, Pennsylvania) e Irak (White Sulphur Springs, West Virginia). Georgia y Ohio (2): Uzbekistán (Marietta, GA) y Ecuador (Columbus, OH).

Uzbekistán (Marietta, GA) y Ecuador (Columbus, OH). Oregón (1): Jordania (Portland).

CANADÁ