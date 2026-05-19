Pumas vs Cruz Azul: Boletos para la vuelta de la final superan los 115 mil pesos en reventa

El que los Pumas estén de regreso en una final del futbol mexicano, luego de cinco años, se vio reflejado en la cantidad de personas que se dieron cita ayer en La Cantera con la ilusión de comprar boletos para el juego de vuelta del próximo domingo en el estadio Olímpico Unirsitario.

La preventa que se realizó en las instalaciones de entrenamiento del equipo auriazul fue exclusiva para los asociados y los integrantes de los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, pero de manera digital se realizó la preventa exclusiva para los tarjetahabientes del banco que patrocina al club universitario y fue un éxito, ya que se agotaron todos los boletos antes del periodo de tiempo que se había establecido (10:00 - 23:00); desde las 17:30 ya no había entradas disponibles.

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De inmediato y, como es habitual, en esta clase de partidos, la reventa salió a relucir.

De acuerdo con un sitio especializado en esta práctica, los boletos de la Sección General, que salieron con un precio de 650 pesos, ya alcanzan los 118 mil pesos.

Caber resaltar que hoy comienza la venta general para el segundo capítulo de la final y será, exclusivamente, de manera digital; es decir, no habrá venta en las taquillas de CU.

Para los asociados del Club Universidad Nacional, la venta estuvo limitada a cinco boletos por cada uno y hubo alrededor de 500 que se dieron cita en La Cantera.

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De acuerdo con algunos testimonios, hubo personas que durmieron afuera de las instalaciones de los Pumas, con el objetivo de conseguir sus entradas para la final.

Desde que se abrió el acceso y hasta que los socios salieron con sus boletos, el tiempo apróximado de espera fue de seis horas.

Esta respuesta de los seguidores auriazules, es una muestra inequivoca de que el Olímpico Universitario estará a reventar el próximo domingo.

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