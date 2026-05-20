VIDEO: Asaltan a punta de pistola a periodista deportivo en plena transmisión en vivo

El periodista deportivo Fernando Vargas sufrió un asalto a mano armada en su automóvil mientras realizaba una transmisión en vivo.

El siniestro ocurrió durante la transmisión de este martes a la noche del programa ‘Blabla deportivo’, donde Vargas comentaba sobre baloncesto. Sin embargo, de un segundo a otro, aparece un sujeto por el lado del conductor y abre la puerta para despojarlo del coche.

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En el video es impactante el sonido de la pistola, ya que el delincuente amenazó con un arma de fuego al periodista para que descienda del coche, le entregue sus objetos personales y le de las llaves del mismo.

Vargas logró agarrar su celular antes de descender del coche, pero la transmisión seguía en vivo, por lo que el conductor del programa, Ed Martínez, expresó ”no puede ser”, antes de mandar a un corte comercial.

El rostro del criminal se observa en el video, y en redes sociales distintos usuarios comenzaron a publicar la foto de su cara etiquetando a distintas autoridades de Morelos para que den con el paradero del ladrón. Por ahora, no hay información oficial si ha sido localizado y detenido.

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