Armado sólo con un machete, un hombre enfrentó y sometió a un ladrón que, pistola en mano, pretendía asaltar una tienda de abarrotes en la ranchería Libertad de Huimanguillo, acto heroico que quedó registrado en un video de seguridad y ya se ha hecho viral.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo alrededor de las 19:00 horas, cuando un sujeto vestido de negro y con mochila ingresa al local, saca un arma de fuego, corta cartucho y amenaza a la empleada para exigirle el dinero en efectivo.

En el interior de la tienda se encontraban otros dos hombres comprando que también son amenazados por el asaltante, pero mientras el delincuente guardaba el dinero en su mochila, uno de ellos se retira de manera discreta.

Y fue cuando el criminal se disponía a huir con el botín, que el hombre que se había marchado reapareció sorpresivamente por la espalda del asaltante y le asestó dos golpes certeros con un machete, provocando que el ladrón cayera de inmediato al suelo.

Lee también ¡Katymanía! A más de 90 días, fans ya acampan afuera de la Feria Nacional Potosina para ver a Katy Perry

"No me mates", fue la súplica del delincuente al verse sometido mientras el hombre con el machete se le va encima para quitarle entre forcejeos el arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el saldo de personas heridas o si el presunto asaltante fue puesto a disposición de la justicia, aunque versiones extraoficiales en plataformas digitales señalan que ya fue asegurado.

Por su parte, los internautas han enaltecido la valiente intervención del ciudadano a quien algunos de ellos han bautizado como el "El vengador de Huimanguillo".

Incluso se han circulado imágenes digitales del hombre a estilo de un cómic, enalteciendo su heroísmo.

🚨 ‼️ABUELITO FRUSTRA ASALTO Y ATACA CON MACHETE A DELINCUENTE EN TABASCO‼️ 🐭🔪⚠️



🟡 Un adulto mayor logró frustrar un asalto dentro de una tienda de abarrotes en #Huimanguillo ,#Tabasco, luego que este sorprendiera al delincuente armado.@Gobdetabasco@FGETabasco pic.twitter.com/zBTa4PfQn6 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 27, 2026