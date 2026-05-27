A una semana de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó sobre la aplicación de 200 infracciones a personas que invadieron la ciclopista de Calzada de Tlalpan, La Gran Tenochtitlán, se constató que automovilistas y motociclistas respetaron el carril confinado, sin embargo, el espacio para ciclistas era usado para estacionar carros no motorizados para transportar material y recoger basura, así como para abandonar cascajo.

En un recorrido realizado la mañana de este miércoles, se documentó que personas con carros para recolectar el fierro o que transportaban materiales usaban el carril de ciclistas. Algunos lo hacían incluso en sentido contrario.

Por otro lado, un recolector de basura dijo que hace uso de la ciclovía en su rutina diaria, ya que antes de que se habilitara ese espacio, era por donde transitaba para realizar sus actividades.

"Antes por aquí pasaba, ya que la hicieron ciclopista pues sigo pasando, trato de no estorbar, me pongo en un lugar a manera de que ciclistas puedan pasar por un lado", mencionó César.

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En otro de los puntos, en la colonia Moderna, se observó montones de cascajo abandonados sobre La Gran Tenochtitlán, habilitada por el Gobierno capitalino con motivo de la Copa Mundial de Fútbol.

En otro punto de la Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Iztaccihuatl, un camión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invadía el carril por completo frente a un edificio en Construcción.

De igual forma de observó a diversos usuarios que transitaba por La Gran Tenochtitlán en bicicletas eléctricas y scooters.

Sobre la presencia de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, se constató la presencia de una patrulla que circulaba a baja velocidad por el carril de extrema derecha, por la zona de Villa de Cortés.

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Mientras que dos policías en bicicleta pedaleaban sobre la ciclovía realizando labores de vigilancia.

El pasado 21 de mayo, la SSC informó que del 19 de abril al 19 de mayo de este año se levantaron 200 infracciones por invadir la ciclovía de Tlalpan.

De las sanciones 188 fueron por estacionarse en la vía ciclista, 11 por circular en el carril y uno más por conducir un vehículo sobre una ciclovía.

LL