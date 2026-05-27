Una mujer que intentó atentar contra su vida cayó desde un puente peatonal a las vías de la Línea A del Metro; por ello fue trasladada al hospital.

Policías bancarios realizaban sus funciones de seguridad y prevención en la calzada Ignacio Zaragoza, en el cruce de las calles 7 y 6, de la colonia Pantitlán, y fueron informados de una ciudadana que estaba al borde de un puente peatonal, el cual atraviesa las vías de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Rápidamente, los efectivos policiales se aproximaron al sitio donde hallaron a una mujer con la intención de arrojarse a las vías, motivo por el cual los policías se aproximaron a la ciudadana y entablaron un diálogo de confianza para tranquilizarla, en tanto arribaba el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

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Mientras realizaban estas acciones, la mujer perdió el equilibrio y cayó a las vías; por ello rápidamente solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos que arribaron al apoyo; la trasladaron a un hospital para su atención médica definitiva.

mahc/LL