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El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para castigar con hasta 11 años de prisión el ‘huachicoleo de agua’.
Durante la sesión de este miércoles, las y los diputados locales avalaron cambios al Código Penal local para imponer de seis a 11 años de cárcel y una multa económica a quien, con conocimiento de su ilicitud y con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, impida, obstaculice o condicione de forma indebida el acceso o la disposición de agua potable proveniente de fuentes públicas, mediante la exigencia de dádivas, condiciones o cualquier coacción.
Además de la pena señalada, se impondrán de siete a 11 años de prisión cuando este delito sea cometido por un servidor público.
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Al razonar su voto, la diputada Olivia Garza destacó que esta reforma tipifica y sanciona el delito de ‘huachicoleo de agua’ para quien extraiga, comercialice y aproveche ilegalmente este recurso hídrico.
Añadió que se busca cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas para perseguir una práctica que opera mediante tomas clandestinas, redes irregulares y esquemas de lucro alrededor de un recurso indispensable para la población.
“Durante años hubo quienes encontraron en la escasez una oportunidad de negocio. Hoy esa práctica deja de encontrar espacios de impunidad”, sostuvo.
LL
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