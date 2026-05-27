Moody's Ratings señaló que el apoyo del gobierno federal a Pemex se mantendrá durante toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque advirtió que las necesidades financieras de la petrolera seguirán siendo elevadas al menos hasta 2028, debido a su débil generación de flujo de efectivo y a los retos operativos en exploración, producción y refinación.

En un análisis, la calificadora indicó que el gobierno respaldó a Pemex durante 2025 con más de 40 mil millones de dólares mediante intervenciones financieras destinadas principalmente a reducir deuda y cubrir obligaciones con proveedores. Además, recordó que el presupuesto federal de 2026 contempla alrededor de 14 mil millones de dólares para cubrir vencimientos de corto plazo de la empresa.

Moody’s sostuvo que bancos de desarrollo como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) también están preparados para otorgar financiamiento adicional, especialmente para pagos a proveedores, lo que refuerza la importancia sistémica de Pemex para el gobierno mexicano.

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La calificadora añadió que el respaldo gubernamental también incluye medidas relacionadas con pasivos estructurales, entre ellas la reforma de pensiones recientemente aprobada, la cual limitará beneficios elevados dentro de entidades públicas y reducirá parcialmente la carga pensionaria de Pemex de manera gradual.

Sin embargo, Moody’s advirtió que el apoyo federal no elimina las presiones financieras de la petrolera. Señaló que Pemex continuará dependiendo del gobierno tanto para refinanciar deuda como para cubrir necesidades operativas. Estimó además que la empresa requerirá inversiones promedio por 11 mil millones de dólares anuales entre 2026 y 2028.

La agencia indicó que los vencimientos de deuda seguirán siendo elevados durante el periodo 2026-2028, incluyendo obligaciones relacionadas con el Fondo Banobras para Inversiones.

La petrolera requerirá recursos anuales para sostener producción y cubrir obligaciones financieras. FOTO: Camila Ayala / CUARTOSCURO

Moody’s identificó el desempeño operativo como el principal factor de presión para la calidad crediticia de Pemex. Explicó que las operaciones de exploración y producción enfrentan altas tasas de declinación natural en campos maduros, además de limitaciones de inversión que dificultan sostener la producción.

Aunque la producción de líquidos se estabilizó alrededor de 1.65 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2026, la calificadora afirmó que ello responde más a mejoras de ejecución que a un cambio estructural en la tendencia de producción.

Moody’s señaló que cerca de 80% de la producción de Pemex proviene de campos maduros con tasas de declinación elevadas. Entre ellos mencionó caídas de doble dígito en activos como Maloob, Zaap, Quesqui y Tupilco Profundo.

La agencia añadió que la estabilidad productiva de Pemex depende cada vez más de perforaciones continuas, trabajos de mantenimiento e inversión incremental, más que de nuevos descubrimientos o reemplazo de reservas. También advirtió que la reducción de inversión limita la capacidad de la empresa para compensar la declinación natural de los campos.

Respecto al negocio de refinación, Moody’s indicó que enfrenta restricciones estructurales y de política pública que limitan su rentabilidad. Explicó que México destina una mayor proporción de la producción petrolera al mercado interno, reduciendo las exportaciones de crudo hacia mercados internacionales con mayores márgenes.

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La calificadora sostuvo además que los controles gubernamentales sobre precios de combustibles limitan la capacidad de Pemex para trasladar aumentos internacionales del petróleo a consumidores domésticos. Indicó que los subsidios implícitos alcanzan aproximadamente 4.6 pesos por litro en diésel y 3.3 pesos por litro en gasolina.

Moody’s agregó que el reciente incremento en los precios internacionales del petróleo, derivado de tensiones en el estrecho de Ormuz, tendrá beneficios financieros limitados para Pemex debido a la caída en sus volúmenes de exportación.

La agencia afirmó que Pemex continuará dependiendo del acceso constante a mercados financieros para cubrir sus necesidades de liquidez. Recordó que la empresa logró colocar deuda en el mercado local durante 2026 y prevé nuevas emisiones en la segunda mitad del año, principalmente para refinanciar obligaciones existentes y no para financiar nuevas inversiones.

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