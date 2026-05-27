Pemex extrae hoy entre 1.5 y 1.6 millones de barriles diarios, lo que es insuficiente frente al potencial del sector energético nacional, opinó Carlos Slim Helú, presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil.

“Tenemos algunos problemas, uno de ellos, quizá el más importante, es la gran baja de la producción petrolera y la situación de Pemex”, comentó este martes durante su tradicional conferencia de prensa anual.

“Lo que debe hacer Pemex es concentrarse en producir petróleo. El punto débil de Pemex y del país, las deudas de Pemex y todo eso, la falta de pago de Pemex, es porque trae baja producción y una gran estructura en costos y gastos, lo que debe hacer es producir petróleo. Hubiera sido impresionante que tuviera, por ejemplo, 2 millones de barriles ahorita a 100 dólares”, dijo.

El hombre de 86 años estuvo acompañado de Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, y Francisco Cervantes, consejero independiente de Minera Frisco, perteneciente a Grupo Carso.

Slim Helú recalcó que la compañía, que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, enfrenta grandes pasivos laborales ante la baja edad de jubilación, lo cual complica aún más su situación financiera, aunado a su elevada deuda y profundos costos de operación.

Recordó que la producción petrolera mostró un crecimiento sostenido durante la segunda mitad del siglo pasado y señaló que incluso en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se alcanzaron niveles cercanos a 3.2 millones de barriles diarios.

Slim Helú, reconocido por Forbes y Bloomberg como el hombre más rico en América Latina, resaltó la necesidad de fortalecer la refinación y garantizar el abasto de gas natural en generación eléctrica y la industria petroquímica.

En el contexto del conflicto en Medio Oriente y el incremento en los precios internacionales del crudo, opinó que el principal beneficiado es Estados Unidos, por sus elevados volúmenes de producción y capacidad de refinación.

Destacó que la Unión Americana produce alrededor de 14 millones de barriles diarios y mantiene importantes exportaciones de diesel así como de otros combustibles.

No al fracking

El ingeniero descartó ampliar su participación en el sector energético, particularmente en el fracking, al argumentar que sus proyectos son financieramente viables.

“No, de fracking no, porque ya estamos saturados. Entonces, estamos trabajando en Itachi, que lo estamos financiando a 21 meses cada pozo, de manera que se vuelva pagable para cada pozo. No estamos pensando de momento en más proyectos”, explicó.

Negó que le preocupe la baja de calificación realizada la semana pasada por Moody’s, al considerar que se trata de una decisión irracional.

“Es irracional esa calificación, en mi opinión. No me preocupa nada, aunque tiene efectos y todos dicen que se frena la inversión y que ya no tiene acceso a financiamiento externo y barbaridad”, comentó.

Desde su punto de vista, el país tiene las condiciones para crecer por arriba de 1.5%, aprovechando que hay una buena relación entre los empresarios y el gobierno.

Slim Helú destacó el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en el buen manejo de la inflación, al evitar un aumento desmedido en el precio de los combustibles por el encarecimiento del petróleo, a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Anunció que este año tendrá un plan más agresivo de inversión y destinará en el país cerca de 5 mil millones de dólares.

En lo que va del año, la fortuna de Carlos Slim Helú pasó de 111 mil millones de dólares a 118 mil millones, un incremento de 15% que coloca al magnate mexicano en la posición 15 entre las personas más acaudaladas del mundo, de acuerdo con cálculos de Bloomberg.

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