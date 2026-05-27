Aldo Guerra quiere comerse el mundo, hace teatro pero al mismo tiempo no quita el pie de la televisión, y alza la mano para cualquier proyecto de cine o plataformas, pero confiesa que no siempre tuvo ese entusiasmo por su trabajo como actor.

“Durante la pandemia, cuando escaseó el trabajo, me cuestioné: soy o no actor. Entonces intenté vivir la vida desde otro lugar un par de años y me di cuenta de que extrañaba actuar.

“Caí en cuenta de que lo hacía por mí y no por darle gusto a nadie, o por obligación, sino porque me hace feliz, ese fue el cambio, empecé a destacar y se vino una ola de trabajo, y esto es lo que más amo en la vida”, explicó.

Si bien es parte de una familia en el que figuran grandes nombres de la actuación como Germán Robles, su abuelo materno, y su padre Rogelio Guerra, Aldo no ha querido hacer uso de esta carta para ganar visibilidad o para hacerse de papeles protagónicos en poco tiempo; él decidió tomar el camino largo y ganarse su lugar.

“Estoy orgulloso de mi camino, mi papá siempre me dijo que esto era un maratón, no los 100 metros, eso lo voy entendiendo cada vez más, que esto es algo de paciencia, persistencia y resistencia”, compartió Aldo.

En teatro ha protagonizado tres obras casi al mismo tiempo en lo que va del año, todas de géneros diferentes: Siete veces adiós: Él y Él, Eurídice según Eurídice (que terminó temporada la semana pasada) y Asesinato para dos, aún en cartelera.

En televisión formó parte de las telenovelas Monteverde (2025) y Fugitivas, en busca de la libertad (2024).

“Quiero ser actor toda mi vida. El teatro me ha hecho desarrollarme, cada obra me he hecho crecer, siento que en el teatro veo muy rápido los resultados de la discipilina y la entrega, eso me reafirma que es un gran entrenamiento actoral y me obliga a trabajar con la verdad siempre”.

A Aldo no le pesa el apellido Guerra, por el contrario, tanto él como su hermano Carlo, sólo han recibido cariño de la gente que ve en ellos a Rogelio Guerra.

“Es un regalo que yo recibí con amor y respeto, pero no lo llevo por delante, por delante voy yo, con mi camino y haciendo mis propias oportunidades, ganandome mi lugar y construyendo mi propio nombre”, comentó Aldo Guerra, quien el 19 de junio estrenará su cuarta obra de 2026, Ángeles en América parte II, Perestroika, en el Teatro Helénico.

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