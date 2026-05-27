Este año, la selección de Sudáfrica jugará su cuarta Copa del Mundo, 16 años después de que fuera la anfitriona. Con la ilusión de más de 65 millones de personas como bandera, los Bafana Bafana buscarán avanzar de fase de grupos por primera vez.

Ubicado en el grupo A junto a México, República Checa y Corea del Sur, Sudáfrica parte como el país menos probable para terminar en segundo lugar, de acuerdo con las casas de apuesta. Sin embargo, el exjugador Reneilwe Letsholonyane confesó la ilusión que tiene de demostrarle al mundo que el combinado sudafricano pueden avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

“Tenemos una chance de avanzar, nuestros rivales tienen jugadores en grandes Ligas y es un grupo difícil para nosotros, y aunque sabemos que vamos como los subestimados, no tenemos presión para avanzar y de hecho, nadie espera que lo hagamos, pero conociendo la calidad que tenemos y los resultados que hemos tenido en las eliminatorias, tenemos la capacidad de dar la sorpresa”, dijo.

“Todos piensan que somos el rival fácil del grupo, pero ahí estaremos a la altura de la ocasión, en los grandes escenarios nuestros jugadores demostrarán que pertenecen ahí”, agregó Letsholonyane.

El exfutbolista de equipos como Kaizer Chiefs o Highlands Park FC, entre otros, asegura que la posibilidad de clasificar en tercer lugar le abre una puerta aún más grande al conjunto africano, misma que desean aprovechar.

“El tercer lugar nos da una gran oportunidad para avanzar a la fase final del torneo, espero que para cuando juguemos nuestro tercer partido (contra Corea del Sur en Monterrey) ya seamos uno de los equipos clasificados”, concluyó Reneilwe.

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