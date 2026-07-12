Rubén Albarrán arremete contra el futbol

El líder de la agrupación Café Tacvba, participó el pasado 5 de julio en la mega marcha de las madres buscadoras, y ahí declaró a los medios de comunicación, la tristeza que le daba la falta de empatía de los mexicanos con esta causa

"Me da mucha tristeza la fanaticada, como responden y, la violencia que hay ahí adentro, es como un espejo de lo que somos como sociedad, en vez de unir energía, ponerla para causas que nos incumben y, de verdad, afectan a nuestras vidas, están distraídos con el fútbol, entonces, eso, me parece terrible, muy triste", remató en entrevista con AhoraMX.

También explicó que él hecho de que él o su familia no estén pasando por una situación de desaparición forzada, no le impide unir fuerzas y cooperar para dar visibilidad a todos aquellos que buscan a sus seres queridos.

"Creo que es importante pensar que las luchas están unidas, tenemos que encontrarnos todos los que estamos luchando, todas las luchas están conectadas, porque pues, así es la vida, la vida es un entramado", dijo a "Somos el medio".

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Conductora se burla de la selección mexicana

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se enfrentó a la crítica, cuando el pasado 5 de julio publicó en sus redes sociales un eufórico festejo sobre la derrota de México ante Inglaterra, el problema de esto fue el tono en que lo hizo y que la llevó a ser funada por la gente.

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Cabe recordar que fue México quien eliminó a Ecuador del Mundial 2026, por eso la celebración de esta comunicadora en la que no aplaudió a Inglaterra, sino que se burló de México y criticó el desempeño de la selección con memes y comentarios que han desaparecido de sus redes pero no de internet.

Entonces la gente comenzó a dejarle mensajes, donde le hicieron ver que no sólo vive del público latino, incluyendo al mexicano, también estaba en una empresa mexicana (Televisa Univisión); a la que le pedían que Alejandra Jaramillo fuera despedida por esta acción, ante tanta crítica la conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! desapareció dichas publicaciones y ofreció una disculpa.

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Una estrella se apaga a los 37 años

"Nuestros corazones están rotos y no sabemos cómo empezar a expresar lo mucho que Lauren significaba para nosotras, siempre atesoraremos ese amor, las risas y las incontables memorias que nos dio, su hermoso espíritu tocó a tantas a vidas y, la echaremos mucho de menos y la amaremos por siempre", así fue el mensaje con el cual las exintegrantes del grupo Paradiso Girls, dieron a conocer la muerte de la cantante Lauren Bennett.

Sin dar detalles sobre cómo se dio el deceso, Chelsea Korka, Shar Mae Amor, Aria Crescendo, Kelly Beckett y Sisely Treasure, hablaron de lo que la muerte de su compañera supone para ellas, que iniciaron juntas en 2007 en el grupo pop Paradiso Girls, el cual Bennette abandonó tres años después para seguir su camino como solista.

En 2010 Lauren colaboró en temas de artistas como Will.I.Am. y el rapero Ceelo Green, aunque es mayormente recordada por trabajar junto al dúo estadounidense de electro pop LMFAO, en el tema del 2011 "Party Rock Anthem", que obtuvo un éxito rotundo en las listas de la época. Ella volvió a unirse a un grupo musical con GRL, aunque esta agrupación se disolvió en 2015, luego de que una de sus compañeras, Simone Battle (1989 - 2014) se quitara la vida. A Bennett le sobrevive Harlow, su hija de siete años, que tuvo a lado del actor y bailarín estadounidense Kenny Wormald.

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La evolución de Aurelio Casillas

El actor Rafael Amaya se despide del personaje de Aurelio Casillas, protagonista de la serie "El señor de los cielos", después de 13 años de darle vida, y lo hace en la décima y última temporada que comenzó transmisiones esta semana a través de Telemundo.

Amaya tuvo mucho tiempo para trabajar, conocer, darle ciertos rasgos y hasta evolucionar con Aurelio, por eso aseguró durante la presentación de esta última entrega hace un par de semanas, que la madurez de Casillas será notaria.

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Comenzando con que Aurelio Casillas ya no tiene ese aspecto de galán de telenovela que mostró en las primeras temporadas, hoy tiene una mirada dura, el rostro muy angulado, su cabello a rape y su barba crecida, le dan un aspecto aún más intimidante. También dejó de ser impulsivo en sus decisiones, ahora es un estratega que se da su tiempo para planear sus siguientes movimientos y buscar sus alianzas; y aunque siempre ha sido un hombre de acción, esta vez recibió entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo.

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Pedro Sola se disculpa

Con celular en mano y con seriedad en su rostro, el conductor Pedro Sola ofreció una disculpa pública por el desafortunado comentario que hizo al aire, en el que aseguraba que no le faltaban ganas de matar a los perros que se encontraba en restaurantes o centros comerciales.

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Dijo que como miembros de la familia, los perros necesitan inclusión, y que no había sido consciente de ello hasta este incidente, por lo que prometió educarse sobre el tema, y resaltó que lo que dijo fue sin pensar, ya que no es capaz de matar ni a una mosca.“No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares y decirles a todos que siento mucho lo que dije, soy incapaz de matar una mosca, dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este y en este programa que tengo 30 años aquí sentado”, dijo.

Sola se justificó argumentando que lo dicho era producto de la edad y la época que le tocó, que jamás le había hecho daño a nadie, ni persona, ni mascota, y que sentía vergüenza por lo que provocó.

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