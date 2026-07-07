La conductora Alejandra Jaramillo ya borró todas las publicaciones que hizo burlándose de México por su derrota ante Inglaterra; en redes, cibernautas piden a Univisión su salida, y en sus publicaciones de Instagram las críticas a su reacción no paran.

Jaramillo festejó de manera muy efusiva el triunfo de Inglaterra sobre la Selección Mexicana, y aunque muchos pensaron en redes que era inglesa, su verdadera nacionalidad es ecuatoriana, pero como México sacó a Ecuador del Mundial, por nada del mundo quería que el Tricolor avanzara a cuartos de de final.

Jaramillo, conductora y actriz con más de 4 millones de seguidores en Instagram, dio de qué hablar después de las publicaciones que hizo tras la derrota de México ante Inglaterra.

En ellas no solo celebró la victoria de Inglaterra, sino que se burló de México y criticó el desempeño de la selección con memes y comentarios que han desaparecido de sus redes pero no de internet.

Alejandra Jaramillo se burló de México tras perder contra Inglaterra.

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Las burlas de la conductora Alejandra Jaramillo en redes contra México y su derrota contra Inglaterra.

Sin embargo, previo al partido entre México y Ecuador, entrevistó a Peso Pluma, y en dicha publicación, le escribieron:

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"Mírate aquí, entrevistando artistas mexicanos para comer, en fin". "La más colgada de México !!! ven para que veas lo que si es un hermoso país. México se respeta". "Gracias a México tienes el primer y único video viral". "Feliz porque perdió México pero colgada de los mexicanos". "A ver si #Televisa #Univision empresas 100% Mexicanas, le van a seguir dando de tragar a Alejandra Jaramillo, después de las burlas que ha hecho hacia el país. Y ya saben qué hacer reportar sus cuentas".

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Tras la ola de señalamientos bajó el video de su festejo, pero las críticas en redes continúan, así como las peticiones a Televisa Univisión para que despidan a Jaramillo, quien conduce el programa "¡Siéntese Quien Pueda!"

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¿Quién es Alejandra Jaramillo?

María Alejandra Jaramillo López, mejor conocida en el mundo del espectáculo como "La Caramelo", es una conductora, actriz y empresaria ecuatoriana que ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión de Ecuador y, desde 2022, en Estados Unidos.

Su incursión en los medios comenzó desde muy pequeña. A los 12 años participó en el programa infantil "Magneto" y apenas tres años después ya estaba al frente de "Destino Aventura", dando inicio a una trayectoria como presentadora.

Con el paso del tiempo se consolidó como uno de los rostros más conocidos de la televisión ecuatoriana. Trabajó en cadenas como Gamavisión, RTS y Ecuavisa, donde alcanzó gran popularidad como conductora del programa matutino "En Contacto".

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Alejandra Jaramillo pensando que "saló" a la Selección Mexicana al ponerse su playera previo al partido contra Ecuador, selección que perdió 2-0 ante México.

En 2022 decidió mudarse a Estados Unidos para ampliar su carrera profesional. Desde entonces forma parte de Univision como panelista y conductora del programa de espectáculos "¡Siéntese Quien Pueda!", espacio con el que ha ganado mayor proyección entre el público hispano.

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Además de su trabajo en televisión, Jaramillo también ha incursionado en el ámbito empresarial con "Mundo Keto", una marca enfocada en promover un estilo de vida saludable mediante el ejercicio y la alimentación cetogénica.

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En el plano personal, es madre de Sebastián Muñoz Jaramillo, a quien tuvo siendo muy joven y con quien mantiene una relación cercana. Actualmente sostiene una relación sentimental con el influencer y creador de contenido colombiano Beta Mejía.

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