¿Buscas tu próximo destino? En días recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un ranking de los países más visitados del mundo en 2025.

Este recuento se presenta como una guía para quienes andan en búsqueda de nuevas experiencias. Así que ve tomando nota porque seguro querrás visitar más de uno.

¿Cuáles son los 10 países más visitados del mundo?

1. Francia

Con 102 millones de turistas internacionales, Francia fue el país más visitado del mundo por su patrimonio histórico y gastronómico.

Además de París, incluye en tu bucket list: Provenza, Burdeos, el Valle del Loira, Versalles, los Alpes y el Mont Saint-Michel, entre muchos otros.

París, Francia. Foto: Pexels

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2. España

En segundo lugar se encuentra España, que recibió cerca de 97 millones de viajeros. Pero además, destaca por ser uno de los países con más Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

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Destaca también por su arquitetura, paisajes, tradiciones, fiestas, gastronomía y eventos culturales, así como por su oferta académica, lo que lo hace atractivo para estudiantes de intercambio.

3. Estados Unidos

Ya sea para las vacaciones familiares en los parques de Disney o por planes para adultos en ciudades como Nueva York, Las Vegas o Chicago, Estados Unidos continúa siendo uno de los destinos favoritos.

El año pasado recibió 68 millones de turistas.

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En cuanto a naturaleza, también es uno de los ganadores. Entre los parques más hermosos del mundo destacan: Yosemite, el Gran Cañón, Yellowstone, el Parque Nacional de los Arcos, el de las Secuoyas, Death Valley y muchos más.

4. Turquía

Siendo uno de los puntos más importantes para encuentros culturales, gracias a ser un puente entre Europa y Asia, Turquía ha cautivado a millones de viajeros.

Con ciudades como Estambul, paisajes de Capadocia, aguas termales en Pamukkale y algunos de los sitios arqueológicos más antiguos, dio la bienvenida a 62.0 millones de visitantes en 2025.

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5. Italia

Aproximadamente, recibió a 61.3 millones de personas, según la OCDE.

Arte, historia, arquitectura y gastronomía convierten a Italia en un imperdible del turismo mundial; la mayoría de viajeros son atraídos por sus monumentos, pueblos pintorescos y ciudades encantadoras habitadas por el arte en cada esquina. Su gastronomía, también es uno de sus atractivos.

¿Más allá de Roma, Florencia y la Toscana? Considera Nápoles, la Costa Amalfitana, Matera, Cerdeña y Tropea.

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Italia. Foto: Pexels

6. México

En sexto lugar, con 47.7 millones de turistas, se ubica México, el único país de Latinoamérica que figura en el ranking.

Nuestro país destaca por sus playas del Caribe y del Pacifico, sus zonas arqueológicas como Teotihuacán y Chichén Itzá, así como por su gastronomía.

Las Barrancas del Cobre en Chihuahua, Cuatrociénegas en Coahuila, la Huasteca Potosina, Los Tuxtlas en Veracruz, los increíbles cañones de Nuevo León, la Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas, la selva de Calakmul en Campeche, la Sierra Gorda de Querétaro son algunas opciones (pero solo algunas) para los amantes de la naturaleza y aventura.

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7. Japón

La tierra del sol naciente, que mezcla tradición, arquitectura y tecnología, atrajo en 2025 a 42.6 millones de visitantes.

Una gran temporada para visitarlo es el otoño, cuando el follaje cambia de color. Imagínate observar un templo, una montaña o una ciudad tapizada en rojo y naranja.

Algunas de las ciudades principales para observar este fenómeno son Kioto con sus templos y callejones antiguos, Tokio y sus parques urbanos, Nikko y sus montañas y templos; y Kanazawa, que destaca por sus jardines tradicionales.

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Japón. Foto: Pexels

8. Alemania

Ubicada en el corazón de Europa, Alemania es un país con cultura viva y se encuentra en constante evolución.

Destacan sus pueblitos de cuento, como Rothenburg ob der Tauber; sus castillos majestuosos, como el Neuschwanstein y el de de Hohenzollern; Berlín y sus barrios, como el Mitte, Kreuzberg y Friedrichshain.

Una de las ciudades más bonitas, sin duda es Koln o Colonia. Su emblema es la espectacular catedral decorada con enormes vitrales y donde se resguardan las reliquias de los Reyes Magos.

Su número de visitantes fue de 37.1 millones.

9. Austria

Austria ocupa el noveno lugar y se presenta como una de las mejores opciones tanto para los amantes de la música clásica como para los fans de los deportes de invierno.

Famosa por sus paisajes alpinos, villas en las montañas y arquitectura barroca de ciudades como Viena, recibió a 33.5 millones de personas el año pasado.

10. Tailandia

En la décima posición se encuentra Tailandia con 33 millones de turistas, según cifras de la OECD.

Las playas tropicales, templos budistas, mercados flotantes y una gastronomía exótica hacen de este país uno de los más populares del sudeste asiático.

Otro dato curioso es que es considerado un destino accesible para quienes buscan viajar con un presupuesto moderado.

¿Cómo queda el resto del ranking de países más visitados?

Arabia Saudita - 29.2 millones de visitantes

Grecia - 27.8 millones

Países Bajos - 22.3 millones

Polonia - 21.4 millones

Portugal - 20.7 millones

Marruecos - 19.7 millones

Canadá - 19.7 millones

Corea del Sur - 18.9 millones

Egipto - 18.9 millones

Croacia - 17.6 millones

Entre los lugares que se visitan en Egipto destacan las Pirámides de Guiza y la Gran Esfinge. Foto: Pexels

Ahora que conoces el listado de los 10 países más visitados del mundo, ¿ya marcaste en el mapa tu próximo viaje?

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