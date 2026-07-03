¿Sabías que la dalia es la flor nacional de México desde 1963? Conocida por los mexicas como atlcocotlixóchitl (flor de los tallos de agua), es una especie endémica, especialmente de los bosques del centro y sur del país.

Y en el pueblo mágico de Huamantla en Tlaxcala existe un gran jardín que abre al público para caminar entre cientos de dalias muy coloridas.

Este año, además, con las mismas flores se creará una imagen gigante de un antiguo dios prehispánico.

¿En dónde está el jardín de dalias?

El jardín de dalias Caridad se encuentra en extensos llanos a las afueras del pueblo mágico de Huamantla, muy cerca de Puebla.

Foto: Dalias Caridad

Desde el centro de Huamantla son unos 15 minutos en auto; desde Puebla, el trayectos es de 1 hora y desde la CDMX haces aproximadamente 2 horas y media.

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¿Cómo es el jardín de dalias de Tlaxcala?

Rodeado de llanos con enormes parcelas agrícolas y custodiado por el imponente volcán Matlacuéyetl o La Malinche, el jardín de dalias Caridad ocupa un terreno de 1.5 hectáreas, casi la mitad del Zócalo de CDMX.

Además de maíz, se cultivan diversas variedades de la flor nacional de México, creando un espectáculo muy colorido, ideal para tomar fotografías con tonalidades muy vivas, teniendo de fondo la sexta montaña más alta del país.

Foto: Dalias Caridad

Cada año la plantación se hace siguiendo un trazo monumental: en 2023 fue un cometa, en 2024 una serpiente de agua y en 2025 unas mariposas.

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En 2026, se planea representar a Tláloc, dios mesoamericano de la lluvia. Y aunque verlo desde una perspectiva cenital es complicado, los visitantes pueden caminar entre las flores y senderos que componen la gran figura.

Foto: Dalias Caridad

También hay un mercadillo de souvenirs, artesanías y gastronomía basada en dalias, así como talleres para armar tu propio ramo.

¿Cuándo se puede visitar el jardín de dalias de Tlaxcala?

La dalia florece de principios de verano a finales de otoño y puede permanecer en todo su esplendor hasta por 3 meses.

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En el caso del jardín de dalias Caridad del pueblo mágico de Huamantla, abrirá al público desde el lunes 20 de julio hasta mediados de septiembre.

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Las visitas serán de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

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¿Cuánto cuesta la entrada al jardín de dalias de Tlaxcala?

El costo de entrada al jardín de dalias Caridad en Huamantla es de $150 pesos por adulto y $50 por niño.

Foto: Dalias Caridad

Incluye acceso y recorrido libre por la plantación. El taller de ramos tiene un costo adicional.

WhatsApp: (247) 100 3161.

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