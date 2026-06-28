Tras el declive de Teotihuacán y previo al auge de los mexicas, existió Tula, una poderosa e influyente ciudad en la cual, se dice, surgió el mito de Quetzalcóatl, uno de los principales dioses de las civilizaciones mesoamericanas.

Actualmente es la zona arqueológica más conocida de Hidalgo y una de las pocas en el país que ofrecen la experiencia de recorrerla al amanecer.

Si te interesa hacer este recorrido, más vale que te lances pronto, pues solo estará por una corta temporada.

¿Dónde está la zona arqueológica de Tula?

La zona arqueológica de Tula se encuentra en la ciudad homónima, al suroeste de Hidalgo, no muy lejos de los límites con el Estado de México.

Foto: Sectur México

Los vestigios prehispánicos están dentro del Parque Nacional Tula, una pequeña Área Natural Protegida semidesértica con mezquites, magueyes pulqueros, yucas, nopales, acacias, huizaches, cacomixtles, garambullos, zorras grises, tuzas, conejos castellanos, lagartijas cornudas de montaña y varias especies más.

Lee también: Cuál es la zona arqueológica a mayor altitud en México

[Publicidad]

Desde el centro de Tula son 10 minutos en auto; desde Pachuca, 1 hora de camino, y desde CDMX, haces alrededor de 1 hora y 40 minutos, aproximadamente.

¿Cómo es la zona arqueológica de Tula?

De acuerdo con las investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Tula —conocida como Tollan-Xicocotitlán— se fundó aproximadamente en el 700 d.C. por teotihuacanos y chichimecas, aunque el mito dice que el responsable fue el legendario rey/sacerdote Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl.

Foto: Sectur Hidalgo

Poco a poco se convirtió en un importante centro ceremonial y religioso, especialmente por su relación con este personaje, al que después varias civilizaciones prehispánicas adoptaron como deidad tutelar.

[Publicidad]

Además de ser la capital de la civilización tolteca, también fue una ciudad comercial de gran importancia, sobre todo al encontrarse en medio de yacimientos de obsidiana y otros minerales y en las rutas que venían del norte de México, la Península de Yucatán y Centroamérica.

Foto: Sectur Hidalgo

La ciudad prevaleció durante 4 siglos, pero su apogeo se dio entre el 900 d.C. y el 1,000 d.C., cuando se estima que tenía hasta 85 mil habitantes y una extensión de 16 kilómetros cuadrados, siendo la urbe más grande de Mesoamérica en su época.

De su esplendor sobreviven algunos vestigios, por ejemplo:

[Publicidad]

Pirámide B: también llamada el Edificio de los Atlantes, Templo de Tlahuizcalpantecuhtli o Estrella de la Mañana. Es la más famosa por tener los impresionantes ‘ Atlantes de Tula ’, 4 piedras basálticas de 4 metros de altura que fueron talladas para representar a guerreros toltecas.

’, 4 piedras basálticas de 4 metros de altura que fueron talladas para representar a guerreros toltecas. Coatepantli: el Muro de Serpientes, una estructura de piedra tallada con grecas escalonadas, caracoles y serpientes devorando personas.

Pirámide C: basamento piramidal con un adoratorio, considerado el axis mundi (o punto de conexión del cielo y la Tierra) de la ciudad.

Palacio Quemado: conjunto de cuartos, columnas, patios hundidos y altares con bajorrelieves.

Ahí mismo está el Museo de Sitio Jorge R. Acosta, con 5 secciones que cuentan la historia del lugar y exhiben cerámica y esculturas.

¿Cómo serán los recorridos al amanecer en la zona arqueológica de Tula?

Al igual que todas las zonas arqueológicas de México, la de Tula abre regularmente en horario diurno, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., pero la Secretaría de Cultura y el INAH han planeado una experiencia diferente: Amaneceres Toltecas.

Esta actividad consiste en un recorrido guiado de aproximadamente 2 kilómetros por los sitios más emblemáticos del complejo, pero con un toque especial: comenzando a las 4:30 a.m. para poder observar el amanecer.

[Publicidad]

Foto: Gobierno Municipal de Tula

A medida que caminas por sus calzadas, plazas y basamentos y te platican sobre su historia y los valores de los guerreros toltecas, podrás ir apreciando el despertar del sol y cómo sus rayos 'tiñen' los vestigios de más de 1,000 años de antigüedad.

Lee también: Chichén Itzá: nueva medida para entrar a la zona arqueológica

¿Cuánto cuestan los recorridos al amanecer en la zona arqueológica de Tula?

El costo de los recorridos al amanecer en la zona arqueológica de Tula es de $210 pesos para extranjeros y $105 para mexicanos y residentes.

[Publicidad]

Los boletos están disponibles en taquillas del recinto (de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.) o previa reservación mandando correo a: luis_leon@inah.gob.mx

Foto: INAH

Toma en cuenta que esta experiencia se ofrecerá únicamente los sábados hasta el 18 de julio.

Facebook: ‘Centro INAH Hidalgo’.

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters