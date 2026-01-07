En medio del paisaje semidesértico de la Sierra Baja de Hidalgo, las Grutas de Tolantongo representan uno de los destinos más espectaculares del estado gracias a belleza escénica con piscinas al borde de la montaña, nutridas con aguas termales de un intenso color turquesa.

Darse un chapuzón en sus albercas es su principal atractivo, aunque por todo el parque se pueden vivir distintas experiencias gastronómicas, de aventura y relajación.

¿Dónde están las Grutas de Tolantongo?

Como dijimos, las Grutas de Tolantongo forman parte de un cañón de la Sierra Baja de Hidalgo, muy cerca de 3 áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda y la Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán.

Foto: Grutas de Tolantongo

El complejo se ubica en el ejido San Cristóbal, perteneciente al municipio de El Cardonal.

Desde la ciudad de Pachuca son poco más de 2 horas en auto, mientras que de la CDMX son casi 4 horas.

¿Qué hacer en las Grutas de Tolantongo?

Las Grutas de Tolantongo se dividen en 2 grandes zonas.

Paraíso Escondido es la más conocida, ya que en ella están aproximadamente 40 pozas (algunas con efecto de borde infinito) formadas principalmente por rocas y minerales solidificados en las laderas de las montañas. También cuenta con un par de piscinas grandes, una con tobogán y la otra con trampolín para clavados.

Foto: Grutas de Tolantongo

En La Gruta existe, como su nombre lo dice, una gruta a la que se accede por una cascada de agua termal, justo a un costado de una especie de playa a la orilla del río Tolantongo (de color azul turquesa).

Aunque hay transporte interno, también puedes practicar senderismo entre los paisajes escarpados para llegar a otras atracciones como un túnel de vapor natural, un puente colgante y varias cascadas pequeñas.

Si buscas aventura, en las Grutas de Tolantongo existe un circuito de tirolesas de casi 2 kilómetros de longitud. En total son 4 lanzamientos y ofrecen panorámicas increíbles del entorno.

Foto: Grutas de Tolantongo

Para comer y beber, el complejo ofrece más de 20 centros de consumo. Hay restaurantes de gastronomía regional, de barbacoa, antojitos mexicanos, bares, torterías y fondas.

También cuentan con hospedaje, el cual se divide en 6 zonas por todo el parque. Tienen habitaciones sencillas, dobles, triples e incluso cabañas, todas equipadas con baño completo, televisión y algunas con balcón.

¿Cuánto cuesta entrar a las Grutas de Tolantongo?

El costo de entrada a las Grutas de Tolantongo en Hidalgo es de $230 pesos por persona y da acceso a todos los atractivos y áreas del balneario, excepto al circuito de tirolesas, que tiene un costo de $300 por persona.

Foto: Grutas de Tolantongo

La vigencia del boleto es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y si deseas quedarte por más días, tendrás que pagar la entrada diariamente.

En el caso del hospedaje, las tarifas van desde los $650 hasta los $2,800 por noche.

Para más información, visita la página web: grutastolantongo.com.mx o manda Whatsapp al número (772) 721 7905.

