Es momento de tomar un respiro de la CDMX. Afortunadamente, muy cerca de la capital hay muchos destinos para hacer un pequeño viaje de ida y vuelta este fin de semana.

Tenemos 5 opciones para ti.

Tour al Centro Ceremonial Otomí y Metepec

En las altas montañas de Temoaya, a menos de 2 horas de CDMX, se levanta el Centro Ceremonial Otomí, un sitio monumental en medio del bosque, inspirado en los sitios sagrados hñähñu.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

La agencia Espíritu Aventurero ofrece un tour a este destino para admirar sus enormes estructuras y esculturas de piedra, conocer la cosmovisión de los hñähñu, también conocidos como otomís, e incluso dar un paseo en tranvía por el pueblo mágico de Metepec.

Cuándo: domingo 28 de junio desde las 7:00 a.m.

El costo es de $952 pesos por persona. Incluye transporte redondo, visita guiada en Centro Ceremonial Otomí y Metepec, coordinador de viaje y seguro a bordo.

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Hay que pagar $35 pesos adicionales para entrar al Centro Ceremonial Otomí.

Sitio web: espirituaventurero.com.mx

Ruta del Sabor en el Santuario de Luciérnagas de Tlaxcala

A menos de 2 horas de CDMX, los espesos bosques de Nanacamilpa se iluminan al anochecer por cientos de miles de luciérnagas, un fenómeno que solo se puede ver en temporada de lluvias.

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Lumen, un centro ecoturístico dentro del Santuario de Luciérnagas, ofrece la ‘Ruta del Sabor’, un recorrido nocturno para su avistamiento, una comida tradicional tlaxcalteca en ‘El Ranchito - Comida y Naturaleza’ y merienda, después de la caminata.

Disponible el fin de semana de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

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Tiene un costo de $600 pesos por persona.

WhatsApp: (748) 106 0470.

Duerme en una grieta de Malinalco

Si acampar es toda una experiencia, ¿qué te parecería hacerlo en la grieta de una montaña? Este fin de semana lánzate al pueblo mágico de Malinalco, a 2 horas de CDMX, y reserva esta actividad de la agencia Maliemociones.

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Hay que hacer una caminata en medio de la naturaleza para llegar hasta la grieta donde pasarás la tarde-noche platicando, tomando fotos del pueblo y compartiendo una cena. Después, hay que prepararse para dormir en un sleeping.

Durante tu estancia en la grieta, estarás sujeto a una línea de seguridad.

Foto: Maliemociones Tours

A la mañana siguiente, el descenso se hace a rappel, a unos 120 metros de altura.

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Esta actividad tiene un costo de $1,100 pesos por persona. Se requiere un mínimo 2 personas para esta actividad. Incluye guía, cena, equipo de seguridad, seguro y fotografías.

WhatsApp: (722) 108 1461.

Tour en combi en Zacatlán

En la exuberante Sierra Norte de Puebla, el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas, a casi 3 horas de CDMX, te espera el fin de semana para tomar el tour ‘Entre relojes y vinos’, de la agencia México Verde Tours.

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A bordo de una combi modificada, visita la primera fábrica de vino artesanal en el destino, donde te muestran el proceso de elaboración y podrás degustar más de 25 sabores.

También se visitas el Museo de Relojes Olvera, un lugar que cuenta la historia de la relojería monumental, un oficio tradicional zacateco.

Foto: México Verde Tours

Disponible el sábado de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Tiene un costo de $450 pesos por persona.

WhatsApp: (797) 119 6198.

Paseo de leyendas por Real del Monte

Entre las ‘húmedas’ y ‘frías’ montañas de la Comarca Minera hidalguense se encuentra el pueblo mágico de Real del Monte, a menos de 2 horas de CDMX.

Es un destino famoso por su pasado minero y los bosques que lo rodean donde, se cuenta, habitan seres fantásticos.

Si eres valiente, este fin de semana lánzate a la ‘Ruta de Leyendas’ de la touroperadora 4x4 De Aventura, un recorrido en rzr por sitios como la Mina de Dolores, el Panteón Inglés, tiros de mina abandonados, el bosque y las calles empedradas del ‘Real’.

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Durante todo el trayecto escucharás algunos relatos inquietantes y curiosos de la región, especialmente del cementerio.

Para culminar la experiencia, se arma una fogata con bombones en Fogata Rooftop, donde también puedes cenar (costo adicional).

Cuándo: sábado y domingo desde las 6:00 p.m.

Tiene un costo de $350 pesos por persona.

WhatsApp: (771) 289 2370.

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