Chalco, Méx.— “Aquí uno se juega la vida todos los días porque los asaltos siguen”, lamentó José Luis Mendoza, conductor de una unidad de transporte público de la Ruta 104, quien ha sido víctima de varios atracos mientras ofrece el servicio sobre la autopista México-Puebla, que circula del Edomex a la CDMX.

Su vagoneta, con la que diario hace recorridos de la Caseta Vieja de Chalco al Metro Candelaria, ya en la Ciudad de México, aún tiene un orificio en el techo que provocó una bala que disparó un ladrón para intimidar a los pasajeros en uno de esos asaltos colectivos.

“Se subieron tres ese día y para asustar a los usuarios de que les entregaran sus pertenencias, uno de ellos disparó hacia arriba y le hizo un hoyo a la camioneta, ahí se ve cómo quedó, luego limpiaron a todos los usuarios, les quitaron todo lo de valor que llevaban y a mí también porque jalan parejo con los pasajeros y con los conductores”, narró el conductor.

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Los operadores de vehículos concesionados y los usuarios coinciden en que la autopista México-Puebla, en el tramo de Iztapalapa a Chalco, es muy peligroso porque los asaltos persisten. Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz e Iztapalapa, son las localidades donde más ilícitos de ese tipo se presentan.

Apenas el martes pasado se registró un atraco en una unidad que provenía de Chalco y se dirigía al Metro Pantitlán. Dos jóvenes, no mayores de 22 años, se subieron a la altura de la parada de La Virgen, en la alcaldía Iztapalapa, sacaron un arma de fuego y amenazaron a los usuarios para que les entregaran sus pertenencias. Uno de los pasajeros fue agredido, aparentemente, por tratar de resistirse.

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El 16 de julio pasado, Alberto Sandoval, de 21 años, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, viajaba en un camión de transporte público sobre la autopista México-Puebla y fue asesinado por resistirse al atraco. Hasta ahora las autoridades han capturado a tres presuntos responsables.

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Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que en los primeros cinco meses de 2026 (enero-mayo), el robo en transporte público con violencia disminuyó 36% a nivel estatal, respecto al mismo periodo de 2025.

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Desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026, el robo a transporte público con violencia registró una reducción de alrededor de 46% en el promedio diario, pues antes se denunciaban 14 atracos y en las últimas semanas, siete, aproximadamente.

Según víctimas y transportistas, los asaltantes se suben como pasajeros en varios puntos, como en la parada de La Virgen, en Iztapalapa, en el puente de Tlapacoya, Puente Blanco/Rojo, en Valle de Chalco, entre otros; amenazan con armas a los usuarios para despojarlos de las cosas de valor que llevan consigo y se bajan en otros puntos para huir por las calles de esas comunidades mexiquenses o capitalinas.

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En varios casos, los delincuentes realizan disparos al techo de las unidades concesionadas para asustar a las víctimas, lo que aprovechan sus cómplices para arrebatar lo que llevan consigo, principalmente teléfonos celulares, audífonos o dispositivos electrónicos, además de dinero en efectivo.

Las autoridades de Valle de Chalco han realizado operativos de disuasión en la autopista, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional, pues es una vía federal y sólo participan en esas labores.

“Hacen operativos los policías de los tres niveles de gobierno, pero sólo un rato nada más. Cuando fue el robo del camión troncal, en el que mataron al jovencito que se resistió al robo, llegaron los policías a hacer revisiones en la autopista, pero sólo fue un rato, después se fueron y todo volvió a la normalidad”, dijo Salvador, otro de los operadores.

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“Yo me encomiendo a Dios cada que viajo, vivo en la colonia El Molino de Ixtapaluca y todos los días voy y vengo a mi trabajo, sí me ha tocado que me asalten varias veces, pero pues lo único que nos queda es agradecer que no nos maten porque los delincuentes no se tocan el corazón, ellos a lo que van y no les importa a quién se lleven si se opone”, contó Marisela Ponce, una usuaria mexiquense.

“Desde hace varios años hemos pedido que aumente la seguridad en toda la autopista porque son miles de personas las que la utilizan todos los días, tanto en el servicio público como los que van en sus carros, porque también a ellos les ha tocado que los roben, pero pues no hacen caso las autoridades, sólo se echan la bolita unos a otros porque dicen que es Ciudad de México y otros que es Estado de México y no les toca, entonces ni a dónde arrimarse nosotros que sufrimos todos los días la delincuencia”, denunció Martha García, habitante de Valle de Chalco.

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