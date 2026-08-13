Autoridades capitalinas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron un tráiler que cargaba aproximadamente 57.84 m³ de tablas de madera que presuntamente fue obtenida de manera ilegal, y detuvieron al hombre que la transportaba, en la alcaldía Tlalpan.

La intervención se realizó de forma coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Profepa y el gobierno de la alcaldía de Tlalpan.

“Con el propósito de combatir los delitos ambientales y disminuir las actividades de tala clandestina, se instaló un filtro carretero a la altura del kilómetro 19 de la Carretera Federal México - Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan”, detalló la Sedema por medio de un comunicado.

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En el punto personal de la SSC y de la Profepa detectaron un tráiler que cubría un cargamento con una lona color azul. Durante la inspección solicitaron al conductor una revisión de la unidad, en la que hallaron tablas de madera verde motoaserrada, material del que el conductor mostró documentación que al revisar presentó irregularidades al no contar con especificaciones en sus datos de llenado.

Asimismo, el chofer explicó que la madera procedía de Acapulco- Zihuatanejo, municipio de Tecpan de Galeana, estado de Guerrero y tenía como destino hacia Granjas de Valle de Guadalupe, municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México.

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Por lo anterior, el hombre de 49 años de edad, fue detenido y, junto con el cargamento, aproximadamente 57.84 m³ en tablas aserradas en diferentes dimensiones de la especie pino, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

dmrr