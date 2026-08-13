La alcaldía Cuauhtémoc reportó que el edificio donde anoche se registró una explosión en el interior de un restaurante, ubicado en el número 21 de avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, no presentó daños estructurales.

Por ello, desde ayer mismo, las personas que habitan la parte superior de dicho inmueble pudieron regresar a sus casas.

La edil, Alessandra Rojo de la Vega, informó que, además, la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil continuará con las revisiones en los inmuebles con el objetivo de descartar riesgos para quienes viven y transitan por la zona.

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La noche de este miércoles se registró una explosión dentro de un restaurante que dejó 13 personas lesionadas, entre ellos, el director general de Protección Civil de la alcaldía, bomberos y policías capitalinos que fueron trasladados a hospitales.

De acuerdo con Rojo de la Vega, los elementos de emergencia estaban atendiendo un incendio que se registró al interior del restaurante, por lo que ya habían sido evacuados tanto las personas del negocio, como quienes habitan en dicho inmueble.

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Posteriormente, al atender el siniestro, se registró una acumulación de gas lo que provocó la explosión que dejó heridos.

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El director general de Gobierno de la alcaldía, Obdulio Ávila, indicó que, además se solicitó una visita de verificación al Instituto de Verificación Administrativa, para que revise la documentación del restaurante, así como se le requiera el Programa Interno de Protección Civil.

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Anoche, el jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que fueron 13 los lesionados, entre ellos, 9 bomberos, dos policías auxiliares y dos elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

“La deflagración fue provocada por la acumulación de gas, derivado de una fuga en la instalación”, detalló en su cuenta de x.

“En el lugar resultaron afectados dos departamentos y el interior del restaurante en su totalidad”, afirmó tras confirmar que la emergencia ya había concluido.

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LL