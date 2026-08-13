Park Geon-roung, el niño que apareció en el video musical de la canción infantil de Baby Shark en 2015, reapareció en internet una década después de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del mundo del entretenimiento.

Con apenas seis años, Geon-roung apareció en el videoclip de Baby Shark Dance, producido por la compañía surcoreana The Pinkfong Company hace poco más de 10 años, inspirada en una tradición oral de campamentos de verano en Estados Unidos.

El video de 2 minutos se convirtió en un fenómeno mundial y actualmente supera los 17 mil millones de reproducciones en YouTube, manteniéndose como el video más visto en la historia de la plataforma digital a nivel global.

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Foto: Captura

Niño de "Baby Shark" prepara carrera en el K-pop

Ahora, de acuerdo con el medio estadounidense People, Park Geon-roung retomará su vínculo con Pinkfong para iniciar una carrera musical bajo el nombre artístico de "Baby Shark Boy".

Su primer sencillo se titulará "WAVE" y está programado para estrenarse el próximo 20 de agosto en Corea del Sur y el 19 de agosto en Estados Unidos. La canción contará además con la participación de Joohoney, integrante del reconocido grupo de K-pop Monsta X.

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Según el medio Business Korea, el propio Geon-roung participó en la escritura de la canción, con la intención de mostrar una faceta artística propia y dejar atrás la imagen del pequeño que conquistó las redes sociales con el baile de Baby Shark.

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"WAVE" representa así una transición entre aquel personaje infantil que millones de personas conocieron en 2016 y el joven que ahora busca abrirse camino dentro del competitivo panorama internacional del pop coreano.

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Aunque durante años muchos seguidores no supieron qué había sido de él, Geon-roung continuó relacionado con el entretenimiento. En 2020 formó parte del grupo infantil de K-pop Play With Me Club, que lanzó el sencillo "Let’s Play".

En 2025, con motivo del décimo aniversario del fenómeno Baby Shark, la cuenta oficial del personaje publicó un video en el que Geon-roung recreó la característica pose que realizaba cuando era niño; la publicación provocó una ola de reacciones.

Ahora, su regreso tiene el objetivo de presentar a Park Geon-roung como un artista con una identidad propia. "Siempre he agradecido que la gente recuerde mis apariciones de mi infancia... Ahora quiero compartir historias que escribí yo mismo y con mi propia voz", detalló Geon-roung para BK.

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El lanzamiento de "WAVE" estará acompañado por el documental entre bastidores "WAVE: A Boy’s Record", producción de Pinkfong que seguirá el recorrido de Geon-roung desde su aparición en el exitoso videoclip infantil hasta su transformación en aspirante a cantante de K-pop.

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