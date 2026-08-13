Rumer Willis dejó Idaho para comenzar una nueva etapa en Nashville, Tennessee, a donde se mudó con su hija Louetta, de tres años. La actriz compartió el momento en redes sociales, donde mostró parte del proceso para trasladar “dos décadas de vida” a su nuevo hogar.

En su cuenta de Instagram, la hija de Bruce Willis y Demi Moore señaló que la mudanza fue perfecta y sin contratiempos. Al nuevo capítulo lo describió como “un salto de fe” en la descripción del clip.

La decisión de Willis llega casi dos meses después de que le otorgaran la custodia física principal de su hija, fruto de su relación con Derek Richard Thomas, con quien terminó en agosto de 2024.

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Medios internacionales señalan que la expareja compartirá la custodia legal y que el tribunal ordenó que ambos participen en sesiones de terapia de coparentalidad y mantengan comunicación a través de una aplicación específica para padres separados.

De acuerdo con los documentos legales, Derek podrá pasar fines de semana alternos con Louetta a partir del 20 de junio. Inicialmente, estas convivencias serían supervisadas, pero a partir de agosto dejarían de contar con supervisión.

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Las fuertes acusaciones de Rumer contra Thomas

En mayo, se hicieron públicas las acusaciones de Rumer contra Thomas, a quien señaló por presunto abuso emocional. Su madre, Demi Moore, respaldó las declaraciones de su hija y aseguró que había observado comportamientos agresivos por parte de Thomas, quien, según ella, parecía querer controlar el entorno de Rumer a sus propias necesidades.

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Derek solicitó una orden de custodia en 2025, tras lo cual la creadora de contenido habló de presuntos episodios de violencia que habrían ocurrido frente a la menor, incluso cuando ambas se encontraban atrapadas en un automóvil con él.

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Además, lo señaló por un comportamiento que calificó de paranoico, al afirmar que Thomas creía que tanto ella como Moore conspiraban para quitarle a su hija. “Se enfadaba mucho conmigo cuando no dejaba que su madre fumara marihuana en mi casa cuando Louetta era recién nacida”, relató.

Derek negó las acusaciones y aseguró: “No he cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, incluido cualquier tipo de control coercitivo”. También afirmó que ambos no tenían una relación saludable, pero negó que hubiera existido violencia.

El artista, de 30 años, alegó que Willis explotó a su hija al hacerla aparecer en un comercial pagado que contenía “humor sexual para adultos”.

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